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Polis tayinleri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Polis tayin sonuçları açıklandı mı 2023?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2023
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Polis tayinleri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Polis tayin sonuçları açıklandı mı 2023?

"Polis tayinleri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor.Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan polis tayinleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binlerce polis ve ailesini yakından ilgilendiren tayinler EGM'nin gerçekleştireceği işlemlerin ardından yayımlanacak. Peki, Polis tayinleri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Polis tayin sonuçları açıklandı mı 2023?

"Polis tayinleri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Polis tayin sonuçları açıklandı mı 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Polis tayinleri ile ilgili açıklamalar, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılıyor. Ancak, tayin takvimi ve açıklama tarihi her yıl değişebiliyor. Peki, Polis tayinleri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Polis tayin sonuçları açıklandı mı 2023?

POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN?

Polis tayin tarihleri, açıklanmadı. Gözler EGM'den gelecek o açıklamada. Öte yandan geçen yıl polis tayinleri 27 Mayıs'ta açıklanmıştı.

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POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 10 bin 600 polis alımı yapılacak.

30. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılacak adayları belirlemek için Aday Belirleme Ön Başvuruları, 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirildi.

10 bin 600 öğrenci alımı başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak 29. dönem POMEM başvuruları 25 Kasım 2022 tarihinde sonlanmış, sonuçlar da 28 Kasım'da Polis Akademisi tarafından ilan edilmişti.

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