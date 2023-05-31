"Polis tayinleri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Polis tayin sonuçları açıklandı mı 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Polis tayinleri ile ilgili açıklamalar, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılıyor. Ancak, tayin takvimi ve açıklama tarihi her yıl değişebiliyor. Peki, Polis tayinleri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Polis tayin sonuçları açıklandı mı 2023?