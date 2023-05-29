Polis tayinleri açıklandı mı, ne zaman? Polis tayinler hangi tarihte olacak?
"Polis tayinleri açıklandı mı, ne zaman?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Polis tayinleri için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek son dakika açıklamasında. Mayıs ayının sonlarına doğru konuya ilişkin açıklamalar resmen hız kazandı. Peki, Polis tayinleri açıklandı mı, ne zaman? Polis tayinler hangi tarihte olacak?
"Polis tayinleri açıklandı mı, ne zaman? Polis tayinler hangi tarihte olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçen yıl 27 Mayıs tarihinde açıklanan polis tayinleri için bekleyiş sürüyor. Konuya dair araştırmalar hız kazanmış durumda. Kısa süre içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğü'nden beklenen açıklamanın gelmesi bekleniyor. Peki, Polis tayinleri açıklandı mı, ne zaman? Polis tayinler hangi tarihte olacak?
POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN?
Polis tayin tarihleri, açıklanmadı. Gözler EGM'den gelecek o açıklamada. Öte yandan geçen yıl polis tayinleri 27 Mayıs'ta açıklanmıştı.
Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...
POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 10 bin 600 polis alımı yapılacak.
30. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılacak adayları belirlemek için Aday Belirleme Ön Başvuruları, 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirildi.
10 bin 600 öğrenci alımı başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak 29. dönem POMEM başvuruları 25 Kasım 2022 tarihinde sonlanmış, sonuçlar da 28 Kasım'da Polis Akademisi tarafından ilan edilmişti.
Buna göre 30. Dönem sonuçlarının hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
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