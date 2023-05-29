"Polis tayinleri açıklandı mı, ne zaman? Polis tayinler hangi tarihte olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçen yıl 27 Mayıs tarihinde açıklanan polis tayinleri için bekleyiş sürüyor. Konuya dair araştırmalar hız kazanmış durumda. Kısa süre içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğü'nden beklenen açıklamanın gelmesi bekleniyor. Peki, Polis tayinleri açıklandı mı, ne zaman? Polis tayinler hangi tarihte olacak?