2023 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
"2023 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı daha önce yayımladığı ilanda 22 bin 43 personel istihdam edileceğini duyurmuştu. Başvuru işlemleri 11 Mayıs’ta sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının üzerinden 2 hafta geçerken gözler sonuçlara çevrildi. İnfaz koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi ile diğer birçok personel alımı sonuçları için açıklama bekleniyor. Peki, 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
"2023 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gerekli özel ve genel şartları sağlamayanların başvuruları geçersiz sayılacak. Alım yapılacak bazı kadrolarda adaylar hem sözlü hem de uygulamalı sınavlara davet edilecek. Peki, 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
2023 ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru işlemleri 11 Mayıs tarihinde sona erdi. Başvuruların üzerinden 13 günlük bir zaman geçerken henüz personel alımı sonuçları duyurulmadı. Alım yapılacak personeller genel ve özel başvuru şartları, eğitim durumu, yaş ve diğer kriterler dikkate alınarak belirlenecek. Şartları sağlamadığı tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak. Sonuçların açıklanma tarihine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak Haziran ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇ SORGULAMA
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları duyurusu adalet.gov.tr adresinden yapılacak. Sözlü sınavlara katılmaya hak kazanan adayların listesi Adalet Bakanlığı resmi internet sayfasından yayınlanacak. Personel alımı sonuçları, başvurularda olduğu gibi e-Devlet üzerinden şifre ve T.C. kimlik numarası ile beraber sorgulanabilecek.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADROLARI
İlanlara göre 8 bin 647 infaz koruma memuru, 5 bin 461 zabıt katibi, 2 bin 429 mübaşir, 1590 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere çözümleyici, destek personeli, istatistikçi, mühendis, mütercim, mütercim tercüman, programcı, teknisyen, tekniker, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, psikolog, işaret dili tercümanı, öğretmen, sağlık memuru, hemşire, büro personeli, gemi adamı, veteriner hekim, diyetisyen ve icra katibi kadrolarında istihdam sağlanacak. Alımlarla adliyelerde 10 bin 719, Ceza İnfaz Kurumlarında 10 bin 138, İcra Dairelerinde 700, Bakanlık merkez teşkilatta 563 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI
657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri taşıyor olmak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
- 30 veya 35 yaşını tamamlamamış olmak ( kadrosuna Göre farklılık gösterebilir ) ( Zabıt kâtibi, mübaşir, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli unvanları için 35 yaşını bitirmemiş olmak) ( Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı ve İnfaz ve Koruma Memuru alımı için 30 yaşını bitirmemiş olmak, )
- 2020 yılında ÖSYM tarafından yapılan KPSS'den P94, P93 veya P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, En az Lise mezunu olmak şartı ile Önlisans veya Lisans mezunu olmak,
- Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.
- Askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
- Güvenlik Soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
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- 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
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