2023 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

- 2020 yılında ÖSYM tarafından yapılan KPSS'den P94, P93 veya P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, En az Lise mezunu olmak şartı ile Önlisans veya Lisans mezunu olmak,

- Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

- Askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

- Güvenlik Soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,