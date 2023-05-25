DSİ KURA SONUÇLARI İŞKUR! 2023 DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman, isim listesi açıklandı mı? Asıl ve yedek adaylar...

İşkur DSİ kura sonuçları isim listesi 2023! Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sürekli işçi alımı başvuru süreci ardından gözler kura tarihine çevrildi. Kura çekimi sonuçları ile asıl ve yedek aday isim listesi ilan edilecek. Peki, DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ sonuçları nereden öğrenilir? İşte haberin detayları...