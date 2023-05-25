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DSİ KURA SONUÇLARI İŞKUR! 2023 DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman, isim listesi açıklandı mı? Asıl ve yedek adaylar...

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Giriş Tarihi: 25.05.2023
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DSİ KURA SONUÇLARI İŞKUR! 2023 DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman, isim listesi açıklandı mı? Asıl ve yedek adaylar...

"DSİ kura çekim sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 819 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 12-16 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR üzerinden gerçekleştirildi. Peki, "DSİ işçi alımı kurası ne zaman, isim listesi hangi tarihte açıklanacak?" İşte 2023 DSİ işçi alımı kura çekimi tarihi...

İşkur DSİ kura sonuçları isim listesi 2023! Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sürekli işçi alımı başvuru süreci ardından gözler kura tarihine çevrildi. Kura çekimi sonuçları ile asıl ve yedek aday isim listesi ilan edilecek. Peki, DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ sonuçları nereden öğrenilir? İşte haberin detayları...

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DSİ 819 işçi alımı için yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava katılım gösterecek adaylar kura çekimi ile belirlenecek.

Buna göre DSİ işçi alımı kura çekimi 1 Haziran 2023 tarihinde yapılacak.

Adaylar Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecek.

Sınavlara iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday çağrılacak.

Bu adaylar 1 Haziran 2023 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

SINAV DEĞERLENDİRME VE BAŞARI PUANI

İşçi alımında yapılacak sınav; yazılı-sözlü-uygulama yöntemleri kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacak.

İşe alınacak işçiler dört aylık deneme süresine tabi tutulacak. Deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecek.

Deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlanarak aranan şartlara haiz olanların ataması yapılacak.

Kuruma ataması yapılan personel 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunmayacak.

SINAV HAKKINDA

Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı puanı altmış (60) olarak belirlenmiştir. Altmış (60) puanın altındakiler dikkate alınmayacaktır.

Sınavı asil olarak kazanan adayların arşiv araştırması yapıldıktan sonra atamaları gerçekleştirilecektir.

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