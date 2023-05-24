POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 30. Dönem POMEM başvuru takvimi belli oldu mu?
"POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisans mezunu 6 bin 800 erkek, 1200 kadın, ön lisans mezunu 1700 erkek, 300 kadın olmak üzere 10 bin öğrencinin alınmasına yönelik POMEM geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Peki, POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 30. Dönem POMEM başvuru takvimi belli oldu mu?
"POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 30. Dönem POMEM başvuru takvimi belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde eğitim veren POMEM'in, önlisans ve lisans mezunu adayların başvuru süreci 19 Mayıs tarihinde sona erdi. Peki, POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 30. Dönem POMEM başvuru takvimi belli oldu mu?
30. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
30. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılacak adayları belirlemek için Aday Belirleme Ön Başvuru geçtiğimiz günlerde sona erdi.
POMEM ön başvuru sonuçlarıyla ilgili olarak henüz bir açıklama gelmedi ancak POMEM 29. dönem başvuruları 25 Kasım'da sona ermiş ve 28 Kasım'da açıklanmıştı. 30. Dönem POMEM sonuçlarının da bu hafta açıklanması bekleniyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2021 veya 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60, ön lisans mezunları için yapılan 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan alanlar arasından, Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyan lisans mezunu 6 bin 800 erkek, 1200 kadın, ön lisans mezunu 1700 erkek, 300 kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alınacak.
Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yer alan "Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz." hükmüne istinaden ön başvurularını yapan adaylar sınav ücreti ödemeyecek.
30. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacak.
Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.
Söz konusu alıma ilişkin sınav takvimi, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.
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