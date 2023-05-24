POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 30. Dönem POMEM başvuru takvimi belli oldu mu?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yer alan "Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz." hükmüne istinaden ön başvurularını yapan adaylar sınav ücreti ödemeyecek.