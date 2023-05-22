Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alım başvuru sonuçları belli oldu mu?
"Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı 22 bin personel alımı başvuru sonuçları bekleniyor. Konu hakkında duyurular https://www.adalet.gov.tr/ adresinden ilan edilecek. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alım başvuru sonuçları belli oldu mu?
"Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alım başvuru sonuçları belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Konu hakkında duyurular https://www.adalet.gov.tr/ adresinden ilan edilecek. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alım başvuru sonuçları belli oldu mu?
ADALET BAKANLIĞI 22 BİN 43 PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adalet Bakanlığı 22 bin personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Başvuruları 25 Nisan 2023 – 11 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen Adalet Bakanlığı personel alımı hakkında duyurular adalet.gov.tr adresinden ilan edilecek.
Başvuru sonuçları ve sözlü sınava katılacak adayların listesi https://www.adalet.gov.tr/ adresinden açıklanacak.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
Alımlarla adliyelerde 10 bin 719, Ceza İnfaz Kurumlarında 10 bin 138, İcra Dairelerinde 700, Bakanlık merkez teşkilatta 563 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek.
Adalet Bakanlığı personel alımı ilanlarına göre;
8 bin 647 infaz koruma memuru, 5 bin 461 zabıt katibi, 2 bin 429 mübaşir, 1590 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere çözümleyici, destek personeli, istatistikçi, mühendis, mütercim, mütercim tercüman, programcı, teknisyen, tekniker, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, psikolog, işaret dili tercümanı, öğretmen, sağlık memuru, hemşire, büro personeli, gemi adamı, veteriner hekim, diyetisyen ve icra katibi kadrolarında istihdam sağlanacak.
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- Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alım başvuru sonuçları belli oldu mu?
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