Sınav Gözetmen Ücretleri 2023 | Sınav görev başvurusu nasıl yapılır? Sınav sorumlusu, Gözetmen, Salon Başkanı...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavlarda kişiler belirli bir ücret karşılığında görevlendiriliyor. Sınav binalarında yönetici, sınav sorumlusu, gözetmen, salon başkanı gibi görevlerde yetkilendirilen kişilerin alacakları ödemeler merak ediliyor. Peki 2023 Sınav gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL? İşte tüm detaylar...