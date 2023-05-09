"THY 10.000 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? THY 10 bin işçi alımı kadro ve kontenjanları belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, 10 bin yeni çalışan almayı hedeflendiğini açıkladı. Peki, THY 10.000 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? THY 10 bin işçi alımı kadro ve kontenjanları belli oldu mu?