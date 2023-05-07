DİB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? 4 BİN 538 Diyanet İşleri Başkanlığı sonuçları ne zaman açıklanır?
"DİB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Başkanlığın aşçı, temizlik, şoför ile koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına yapılacak 4 bin 538 personel alımı başvuru işlemleri 26 Nisan-5 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Peki, DİB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? 4 BİN 538 Diyanet İşleri Başkanlığı sonuçları ne zaman açıklanır?
"DİB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? 4 BİN 538 Diyanet İşleri Başkanlığı sonuçları ne zaman açıklanır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 bin 538 personel alımı başvuru süreci 5 Mayıs'ta sona erdi. Söz konusu alım için başvurularını gerçekleştiren adaylar, şimdi sonuçların açıklanacağı tarih için araştırmalarına başladı. Peki, DİB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? 4 BİN 538 Diyanet İşleri Başkanlığı sonuçları ne zaman açıklanır?
2023 DİYANET PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru süreci tamamlandı. Akabinde ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.
Ancak DİB personel alımı başvuru sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Sonuçların açıklanacağı tarih ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları için değerlendirme süreci başladı. Bu süreçte başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayların müracaatları geçersiz sayılacak.
Eğitim, yaş ve sınav şartlarını sağlayan adaylar ilan edilen toplam personel sayısının 3 katı kadar kişi sınavlara davet edilecek.
DİYANET SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Personel alımı kılavuzunda, "Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından ilan edilecektir" ifadelerine yer verildi.
Sınava katılacak adaylar Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak çağırılacak.
SINAV KONULARI
Mesleki Bilgi, Beceri ve Uygulama (60 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
c) Liyakati, özgüveni, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan).
6. Adaylar, sınava gelirken "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport dışında başka bir kimlik belgesi kabul edilmeyecektir.
7. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
DİYANET İŞLERİ PERSONEL ALIMI KPSS GEREKTİRİYOR MU?
Değerlendirme ve başarı sıralaması hakkında bilgiler şöyle:
1. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.
2. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS'ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
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- DİB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? 4 BİN 538 Diyanet İşleri Başkanlığı sonuçları ne zaman açıklanır?
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