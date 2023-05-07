"DİB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? 4 BİN 538 Diyanet İşleri Başkanlığı sonuçları ne zaman açıklanır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 bin 538 personel alımı başvuru süreci 5 Mayıs'ta sona erdi. Söz konusu alım için başvurularını gerçekleştiren adaylar, şimdi sonuçların açıklanacağı tarih için araştırmalarına başladı. Peki, DİB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? 4 BİN 538 Diyanet İşleri Başkanlığı sonuçları ne zaman açıklanır?