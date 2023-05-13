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2023 Görevde yükselme sınavı ne zaman? 5.457 kadro için tarihler netleşti! Memurluk, şeflik...

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2023 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023
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2023 Görevde yükselme sınavı ne zaman? 5.457 kadro için tarihler netleşti! Memurluk, şeflik...

Son dakika... Bakan Özer açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) görevde yükselme sınav tarihleri belli oldu. Memurluk, şeflik, saymanlık ve şube müdürlüğü için sınava girecek adaylar detayları araştırıyor. Sınav sonucunda başarılı olanlar toplam 5.457 kadroya yerleştirilecekler. Peki görevde yükselme sınavı ne zaman?

Son dakika... Bakan Özer açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) görevde yükselme sınav tarihleri belli oldu. Memurluk, şeflik, saymanlık ve şube müdürlüğü için sınava girecek adaylar detayları araştırıyor. Sınav sonucunda başarılı olanlar toplam 5.457 kadroya yerleştirilecekler. Peki görevde yükselme sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması yönetmeliği Kapsamında yapılacak sınav takvimi açıklandı.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, görevde yükselme sınavı için 22 Mayıs'ta Bakanlığın meb.gov.tr adresinde sınav uygulama duyurusunun yayımlanmasının ardından sürecin başlayacağını söyledi.

SINAV 9 TEMMUZ'DA, SINAV SONUÇLARI 4 AĞUSTOS'TA

Özer, sınav uygulama takvimine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Yazılı sınav için internet üzerinden başvuru ve onay süreci 29 Mayıs- 7 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Başvuru tarihinin son günü saat 18.00'de onay süreci tamamlanacak.

Görevde yükselme yazılı sınavına katılacak adaylar meb.gov.tr internet adresinde 9 Haziran'da ilan edilecek. Sınav giriş belgeleri 26 Haziran tarihinde yayımlanacak. Görevde yükselme sınavı 9 Temmuz'da, sınav sonuçları ise 4 Ağustos tarihinde açıklanacak."

Bakan Özer, görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında yapılacak sınav için belirlenen kontenjanlara ilişkin, "Şube müdürlüğü kadrosu için 400, şeflik için 2 bin, memurluk için 3 bin ve saymanlık için de 57 kontenjan belirledik. Bu sürecin görevde yükselme ve unvan değişikliğine başvuracak Bakanlığımızın tüm personeline şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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