"Bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? PA Bekçi alımı başvuru sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 18 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında tamamlanan başvuruların ardından, gözler Polis Akademisi'nin yapacağı açıklamaya çevrildi. Peki, Bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? PA Bekçi alımı başvuru sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?