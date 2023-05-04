Bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? PA Bekçi alımı başvuru sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
"Bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 1250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapacak olan Polis Akademisi Başkanlığı tarafından başvuru sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Peki, Bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? PA Bekçi alımı başvuru sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
"Bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? PA Bekçi alımı başvuru sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 18 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında tamamlanan başvuruların ardından, gözler Polis Akademisi'nin yapacağı açıklamaya çevrildi. Peki, Bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? PA Bekçi alımı başvuru sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
2023 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Polis Akademisi Başkanlığı, bekçi alımı için başvuruları değerlendirme işlemlerine devam ediyor.
Geçtiğimiz yıllar değerlendirildiğinde bekçi alımı başvuru sonuçlarının mayıs başı itibarıyla açıklanması bekleniyor.
BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) istihdam edilecek bekçilere yönelik çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavının sonuçları https://pa.edu.tr adresi üzerinden ilan edilecek.
ALIMLAR 4 AŞAMADA YAPILACAK
Bekçi alımı sınav başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar ön sağlık kontrolü, yazılı sınav, yeterlilik sınavı ve sözlü sınav olmak üzere dört aşamaya katılacak.
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- Bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? PA Bekçi alımı başvuru sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
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