"45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 45 bin öğretmen atamaları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 45 bin sözleşmeli öğretmen atamasında tercih dönemi başladı. Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları e-devlet üzerinden yapılabilecek. Peki, 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 45 bin öğretmen atamaları açıklandı mı, belli oldu mu?