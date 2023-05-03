45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 45 bin öğretmen atamaları açıklandı mı, belli oldu mu?
"45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?" sorusunun yanuıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 45 bin sözleşmeli öğretmen atamasında önemli tarihleri paylaştığı takvimle duyurdu. Peki, 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 45 bin öğretmen atamaları açıklandı mı, belli oldu mu?
"45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 45 bin öğretmen atamaları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 45 bin sözleşmeli öğretmen atamasında tercih dönemi başladı. Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları e-devlet üzerinden yapılabilecek. Peki, 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 45 bin öğretmen atamaları açıklandı mı, belli oldu mu?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 45 bin sözleşmeli öğretmen atamasında tercih dönemi başladı. Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları e-devlet üzerinden yapılabilecek.
ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak, atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak.
ÖĞRETMENLERİN GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ
Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.
SÖZLÜ SINAVLAR NİSAN AYINDA YAPILMIŞTI
45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında yapıldı, sonuçlar 18 Nisan'da açıklandı.
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