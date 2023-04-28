DSİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DSİ işçi alımı kura çekim tarihi belli oldu mu?

KURA YERİ VE SAATİ BELLİ OLDU MU?

Kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler alımı yapacak olan Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacak. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim (tebligat) yapılmayacak.