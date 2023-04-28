DSİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DSİ işçi alımı kura çekim tarihi belli oldu mu?
"DSİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Taşra teşkilatı için Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 908 sürekli işçi alımı başvuruları, 17-24 Nisan 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapıldı. Kuralar noter huzurunda gerçekleştirilecek. Peki, DSİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DSİ işçi alımı kura çekim tarihi belli oldu mu?
"DSİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DSİ işçi alımı kura çekim tarihi belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü işçi alımı le 908 adet sürekli işçi istihdamı kamuda yapılmış olacak. İşçi alımı taşra teşkilatı için gerçekleştirilecek. Peki, DSİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DSİ işçi alımı kura çekim tarihi belli oldu mu?
DSİ 908 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 908 sürekli işçi alımı başvuru işlemleri, 17-24 Nisan 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden tamamlandı.
DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DSİ sürekli işçi alımı başvuru sonuçları açıklanma tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Başvuru sonuçları ile ilgili bilgiler Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi "www.dsi.gov.tr" üzerinden de bildirilecek.
Konu ile ilgili olarak resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
2023 DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İşe alınacak sürekli işçiler, açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın 3 Mayıs 2023 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.
Buna göre; DSİ işçi alımı kura çekimi 3 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek.
KURA YERİ VE SAATİ BELLİ OLDU MU?
Kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler alımı yapacak olan Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacak. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim (tebligat) yapılmayacak.
İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ilgili Bölge Müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları, ilan, kura ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece iptal edilebilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SSK Bağ-Kur maaş enflasyon farkı belli oldu! 4 aylık zam hesaplaması ortaya çıktı! İşte, en düşük KÖK MAAŞ,ve zam tablosu...
- DSİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DSİ işçi alımı kura çekim tarihi belli oldu mu?
- EYT kısmi emeklilik kadın - erkek yaş çizelgesi listelendi! SSK - Bağkur'lu da çember daralıyor! 2000 sonrasına kademeli emeklilik...
- 1 Mayıs kutlamaları nerede? 1 Mayıs İşçi Bayramı nerede kutlanacak? 2023 Miting alanları ve saatleri!
- Bursluluk sınav başvuruları başladı mı, ne zaman? Bursluluk sınav takvimi açıklandı mı 2023?
- Mazot ve gübre desteği Nisan ayı ödemeleri yattı mı 2023? 28 Nisan Son dakika mazot ve gübre desteği sorgulama ekranı!
- EYT prim - gün sayısı yeni açıklama geldi! 7200 günle 5 yıl erken emeklilik hesabı netleşti! 1999 öncesi SSK, Bağkur'lu için %5 puan...
- 1 Mayıs toplu taşıma bedava mı 2023? 1 Mayıs'ta otobüsler ücretsiz mi olacak? Marmaray, İETT, metro, tramvay...
- 1 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta bankalar kaçta açılacak, kapanacak? Çalışma saatleri...
- 1 Mayıs borsa çalışacak mı? Borsa İstanbul 1 Mayıs'ta açık mı, kapalı mı 2023? Resmi tatil günleri...
- 1 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü? 1 Mayıs hangi güne denk geliyor, tatil olacak mı?
- 1 Mayıs noterler çalışıyor mu? 1 Mayıs noterler kapalı mı, açık mı, nöbetçi olacak mı?