Resmi Gazete'de yayımlandı! Polis Akademisi 10 bin yeni öğrenci alacak
Son dakika haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisine bağlı merkezlere 10 bin öğrenci alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 8 bin 500 erkek, 1500 kadın olmak üzere 10 bin öğrenci alınacak. Adaylar, 1-19 Mayıs tarihleri arasında başvuruları e-Devlet şifreleriyle pa.edu.tr adresine girerek yapabilecek.
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı polis meslek eğitim merkezlerine 10 bin öğrenci alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.
İlana göre, ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2021 ve 2022 KPSS P3 puan türünden en az 60, ön lisans mezunları için yapılan 2022 KPSS P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan alan uygun adaylar arasından lisans mezunu 6 bin 800 erkek, 1200 kadın ve ön lisans mezunu 1700 erkek ile 300 kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alınacak.
Adaylar, 1-19 Mayıs'ta "www.pa.edu.tr" adresi üzerinde e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını gerçekleştirebilecek.
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