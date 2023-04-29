Resmi Gazete’de yayımlandı! Polis Akademisi 10 bin yeni öğrenci alacak

İlana göre, ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2021 ve 2022 KPSS P3 puan türünden en az 60, ön lisans mezunları için yapılan 2022 KPSS P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan alan uygun adaylar arasından lisans mezunu 6 bin 800 erkek, 1200 kadın ve ön lisans mezunu 1700 erkek ile 300 kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alınacak.