Jandarma uzman erbaş alımı açıklaması geldi! 2023 JGK başvurusu nereden, nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve başvuru şartları...

"2023 JGK başvurusu nereden, nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve başvuru şartları açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Jandarma uzman erbaş alımı ile ilgili ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Jandarma lojistik branşlı uzman erbaş alımı konusunda Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre KPSS sınavına girmeyen ortaöğretim ve ön lisans mezunları başvuru gerçekleştiremeyecek. Peki, 2023 JGK başvurusu nereden, nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve başvuru şartları...