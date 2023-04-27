27 Nisan 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Memurlar Haberleri Jandarma uzman erbaş alımı açıklaması geldi! 2023 JGK başvurusu nereden, nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve başvuru şartları...

Jandarma uzman erbaş alımı açıklaması geldi! 2023 JGK başvurusu nereden, nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve başvuru şartları...

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2023
ABONE OL
Jandarma uzman erbaş alımı açıklaması geldi! 2023 JGK başvurusu nereden, nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve başvuru şartları...

"2023 JGK başvurusu nereden, nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Jandarma lojistik branşlı uzman erbaş alımı şartları 27 Nisan 2023 Perşembe günü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan açıklamaya göre ortaöğretim ve ön lisans mezunu vatandaşlar 2022 yılı KPSS puanı ile başvuruda bulunabilecekler. Peki, 2023 JGK başvurusu nereden, nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve başvuru şartları...

"2023 JGK başvurusu nereden, nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve başvuru şartları açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Jandarma uzman erbaş alımı ile ilgili ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Jandarma lojistik branşlı uzman erbaş alımı konusunda Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre KPSS sınavına girmeyen ortaöğretim ve ön lisans mezunları başvuru gerçekleştiremeyecek. Peki, 2023 JGK başvurusu nereden, nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve başvuru şartları...

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 27 Nisan - 11 Mayıs'ta internet üzerinden yapılacak.

Ortaöğretim ve ön lisans mezunu adaylar 2022 yılı KPSS puanı ile başvuru yapabilecekler. KPSS puanı olmayan ortaöğretim ve ön lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacak. İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylar için KPSS puanı aranmayacak ve başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaklar.

Başvuru şartlarına ilişkin bilgilere "https://vatandas.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" internet sitelerinde yayımlanacak olan "2023 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Alt Branşlı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini Kılavuzu"ndan ulaşılabilecek.

LOJİSTİK ALT BRANŞLI SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA