Milli Savunma Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi açıklandı mı? MSB personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak?
"Milli Savunma Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı 30 bin 62 personel alımı yapacak. MSB personel alımına yönelik detaylar merak ediliyor. Peki, Milli Savunma Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi açıklandı mı? MSB personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak?
"Milli Savunma Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi açıklandı mı? MSB personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı 30 bin 62 personel alacak. Peki, Milli Savunma Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi açıklandı mı? MSB personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSB PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
MSB personel alımı tarihi henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
MSB personel alımı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlığa bu yıl 30 bin 62 personel alımı yapılacağını duyurdu ve 2 Nisan tarihine dikkat çekti.
Bakanlık olarak bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel alımı yapacaklarını belirten Bakan Akar, sürecin başladığını ve uygulamaların devam ettiğini söyledi.
BAKAN AKAR'DAN MSB PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI
Bakan Akar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Nitelikli insan gücünün temini konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askeri öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor. "
"2 Nisan'da yapılacak askeri öğrenci aday belirleme sınavı ile öğrenci alımına yönelik çalışmaları başlayacak, daha sonra hazirandaki mülakatlarla devam edecek. Tüm gençlerimizi bize katılmaya, Milli Savunma Bakanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleceğinde ve ülkemizin savunma ve güvenliğinde görev almaya davet ediyoruz. Bunun parlak ve kutlu bir gelecek olduğunun da gençlerimiz tarafından bilinmesini istiyoruz."
MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
MSB personel alımı başvurularının, yakın zamanda başlaması bekleniyor.
Konuya ilişkin detaylar netlik kazandığında haberimize eklenecek.
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- Milli Savunma Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi açıklandı mı? MSB personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak?
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