Öğretmen atama takvimi açıklandı mı? Öğretmen 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Başöğretmen ve uzman öğretmen unvanını alan öğretmenlerimiz, diğer haklar ile birlikte mali avantajlardan da yararlanmaya başladı.

Mayıs ayında gerçekleştirmeyi planladığımız 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması gibi müjdelerle sizlerin yanında olduğumuzu göstermeyi sürdüreceğiz. Sözleşmeliden memur statüsüne geçen 93 bin 272 öğretmenimize kadrolarının hayırlı olmasını diliyorum.

Bu ülkenin, ister engelli olsun ister engelsiz, her vatandaşı bilecek ki gayreti, kabiliyeti, azmi ölçüsünde önünde tüm kapılar sonuna kadar açıktır."