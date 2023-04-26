Öğretmen atama takvimi açıklandı mı? Öğretmen 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
"Öğretmen atama takvimi açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında 45 bin öğretmen atamasına yönelik takvim merak konusu oldu. 45 bin öğretmen atamasına yönelik takvim merak ediliyor. Peki, öğretmen atama takvimi açıklandı mı? Öğretmen 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
"Öğretmen atama takvimi açıklandı mı? Öğretmen 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 45 bin öğretmen ataması için tarih araştırmaları başladı. Başkan Erdoğan, daha önce sözlü sınav sonuçları açıklanan 45 bin öğretmen atamasının, mayıs ayında yapılacağını açıkladı. Peki, öğretmen atama takvimi açıklandı mı? Öğretmen 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI
Başkan Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;
"Eğitim alt yapımızı bütçesiyle, dersliğiyle, personeliyle güçlendirerek ülkemizi bu anlamda da Türkiye Yüzyılı'na hazırladık. Öğretmenlerimiz kazanımlarına sıkı sıkıya sahip çıktı.
Başöğretmen ve uzman öğretmen unvanını alan öğretmenlerimiz, diğer haklar ile birlikte mali avantajlardan da yararlanmaya başladı.
Mayıs ayında gerçekleştirmeyi planladığımız 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması gibi müjdelerle sizlerin yanında olduğumuzu göstermeyi sürdüreceğiz. Sözleşmeliden memur statüsüne geçen 93 bin 272 öğretmenimize kadrolarının hayırlı olmasını diliyorum.
Bu ülkenin, ister engelli olsun ister engelsiz, her vatandaşı bilecek ki gayreti, kabiliyeti, azmi ölçüsünde önünde tüm kapılar sonuna kadar açıktır."
45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, adaylar, sözlü sınav sonuçlarını e-Devlet kapısı üzerinden öğrenebilecek.
Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak.
Buna göre; 45 bin öğretmen ataması 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
103 BRANŞ İÇİN ATAMA YAPILACAK
Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağını kaydeden Bakan Özer, "45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlak bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı." bilgisini paylaşmıştı.
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- Öğretmen atama takvimi açıklandı mı? Öğretmen 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
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