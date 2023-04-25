25 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Memurlar Haberleri Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvurular başladı mı? Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvurular başladı mı? Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2023
ABONE OL
Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvurular başladı mı? Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

"Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvurular başladı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde, çeşitli kadrolarda yapılacak alımlar için detaylar merak ediliyor. Peki, Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvurular başladı mı? Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

"Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvurular başladı mı? Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın müjdesini veridği Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek 22 bin 43 personel için adayların beklediği an geldi. Peki, Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvurular başladı mı? Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak olup, adaylar 25 Nisan 2023 – 11 Mayıs 2023 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar https://www.turkiye.gov.tr sitesi üzerinden giriş yaparak, "Adalet Bakanlığı İş Başvurusu" ekranını kullanarak başvuruları gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Bakanlık Merkez Atamalı Taşra Teşkilatında Çalıştırılmak Üzere Sözleşmeli 21 Psikolog ve 46 Sosyal Çalışmacı Personel Alımı İlanı

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet sitesinden e-Devlet şifresi ile yapacak olup, duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Bakanlık Merkez ve Merkez Atamalı Taşra Teşkilatında Çalıştırılmak Üzere 419 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet sitesinden e-Devlet şifresi ile yapacak olup, duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 9.512 Sözleşmeli Pozisyon İçin Personel Alım Sınav İlanı

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak olup, adaylar 25 Nisan 2023 – 11 Mayıs 2023 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar https://www.turkiye.gov.tr sitesi üzerinden giriş yaparak, "Adalet Bakanlığı İş Başvurusu" ekranını kullanarak başvuruları gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA