PA ve EGM 2023 1 Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Bekçi alımı ne zaman açıklanacak?
"PA ve EGM 2023 1 Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili açıklama bekleniyor. Sonuçlar Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek. Peki, PA ve EGM 2023 1 Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Bekçi alımı ne zaman açıklanacak?
"PA ve EGM 2023 1 Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Bekçi alımı ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sonuçlar Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek. Peki, PA ve EGM 2023 1 Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Bekçi alımı ne zaman açıklanacak?
BEKÇİLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.
BEKÇİ ALIMI SONUÇLARI
Bekçi alımı başvuru sonuçları pa.edu.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Sorgulama işlemi e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası ile gerçekleştirilecek.
Ön başvuru yapan adaylar, şahsen başvurularının alınması ve ön sağlık kontrollerinin yapılması için Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden https://pa.edu.tr açıklanacak olan başvuru tarihleri ve merkezlerine, Sınav Giriş Belgesinde bildirilen saatte Müracaat Kabul Komisyonuna şahsen başvuruda bulunacaklardır.
Posta yoluyla veya belirtilen tarihler haricinde ya da şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
2023/ 1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI KONTENJANI S.N. İL PLANLANAN KONTENJAN SAYISI
İSTANBUL 740
İZMİR 100
TEKİRDAĞ 55
MUĞLA 50
VAN 40
DİYARBAKIR 25
GAZİANTEP 15
EDİRNE 15
ISPARTA 15
TUNCELİ 15
IĞDIR 15
YALOVA 15
ARDAHAN 15
MARDİN 15
SİİRT 10
HAKKARİ 10
ŞIRNAK 10
AĞRI 10
ÇANKIRI 10
ÇANAKKALE 10
NEVŞEHİR 10
AKSARAY 10
YOZGAT 10
BİTLİS 10
ERZİNCAN 10
KİLİS 10
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- PA ve EGM 2023 1 Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Bekçi alımı ne zaman açıklanacak?
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