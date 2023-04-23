Polis alımı 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman? EGM 10 BİN polis alımı başvuru şartları neler?
"Polis alımı 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EGM 10 bin polis alımı ile ilgili karar geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile polis alımı yapılacağı bildirildi. Peki, Polis alımı 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman? EGM 10 BİN polis alımı başvuru şartları neler?
"Polis alımı 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman? EGM 10 BİN polis alımı başvuru şartları neler?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin önemli teşkilatlarından Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alacak 10 bin polis alımı ile ilgili geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete kararı yayımlandı. EGM 10 bin polis alımı başvuru kılavuzu ve şartları da bu sebeple adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, Polis alımı 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman? EGM 10 BİN polis alımı başvuru şartları neler?
EGM 10 BİN POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER, NE ZAMAN YAPILACAK?
Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alacak 10 bin polis alımı yapılacağı kesinleşti.
Buna göre Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin polis istihdam edilecek.
Sözlü ve fiziksel olmak üzere iki ayrı aşamadan oluşan sınav ardından polis atamaları gerçekleştirilecek.
Sınav ve başvuru şartları ile ilgili henüz bir detay paylaşılmadı.
EGM 10 BİN POLİS ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI
Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, 3 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı ve 1000 polis memuru, Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 9000 polis memuru kadrosu ihdas edildi.
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