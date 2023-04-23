"Polis alımı 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman? EGM 10 BİN polis alımı başvuru şartları neler?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin önemli teşkilatlarından Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alacak 10 bin polis alımı ile ilgili geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete kararı yayımlandı. EGM 10 bin polis alımı başvuru kılavuzu ve şartları da bu sebeple adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, Polis alımı 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman? EGM 10 BİN polis alımı başvuru şartları neler?