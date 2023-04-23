Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı ne zaman yapılacak? Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu mu?
"Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, geçtiğimiz günlerde personel alımının yapılacağını bildirmişti. Resmi Gazete'de Adalet Bakanlığı personel alımı şartları, branş dağılımı ve tarihleri belli oldu. Taşra ve merkez teşkilatlarında çalıştırılmak üzere KPSS şartları personel alımı böylece bayramdan sonra başlayacak. Peki, Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı ne zaman yapılacak? Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu mu?
"Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı ne zaman yapılacak? Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan personel alımında toplam 22 bin 43 kişi istihdam edilecek. "Personel Genel Müdürlüğünde 10 bin 719, Ceza ve Tevkifevlerinde 10 bin 138, icra dairelerinde 700, merkez teşkilatta 486 alınacak. Peki, Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı ne zaman yapılacak? Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu mu?
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU NE ZAMAN?
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakanlığa 22 bin 43 personel alımına ilişkin ilanların Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Personel Genel Müdürlüğünde 10 bin 719, Ceza ve Tevkifevlerinde 10 bin 138, icra dairelerinde 700, merkez teşkilatta 486 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek. Başvurular 25 Nisan'da başlayıp 11 Mayıs'ta sona erecektir" ifadelerini kullandı.
ADALET BAKANLIĞI 22 BİN 120 PERSONEL ALIMI YAPACAK! BAKAN BOZDAĞ TARİH VERDİ
Adalet Bakanlığı personel alımı için yeni açıklama geldi. Buna göre, Adalet Bakanlığı 2023 yılında 22 bin 120 personel alımı yapacak.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Adalet Bakanı Bozdağ, daha önce 18 bin 500 olarak açıklanan yeni personel alımı sayısının 22 bin 120'ye çıkarıldığını duyurdu.
Ayrıca personel alımı için ilanların ne zaman yayımlanacağı konusunda tarih verdi.
2023 ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU
Adalet Bakanlığı 22 bin 120 personel alımı için ilanlar önümüzdeki hafta yayımlanacak.
"Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz.
Yakında bunların mesleklerine göre dağılımı, müracaat tarihleri ve şartları Bakanlığımız tarafından ilan edilecektir.'' kullanmıştı.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER, BRANŞ DAĞILIMI NASIL?
Yapılan açıklamaya göre;
Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376
İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı yapılacak.
PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?
Adalet Bakanlığı'nda alım yapılacak kadrolara ilişkin kılavuz henüz yayınlanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl genel başvuru şartları şu şekildeydi;
Türk Vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
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- Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı ne zaman yapılacak? Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu mu?
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