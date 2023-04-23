"DSİ işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 DSİ personel alımı sonuç ekranı açıldı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatında istihdam edilecek olan adaylar, geçtiğimiz günlerde başvuru işlemlerini gerçekleştirdi. Kura çekimine hak kazanan adayların belli olacağı DSİ işçi alımı başvuru sonuçları için gözler kurumdan gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, DSİ işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 DSİ personel alımı sonuç ekranı açıldı mı?