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DSİ işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 DSİ personel alımı sonuç ekranı açıldı mı?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2023
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DSİ işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 DSİ personel alımı sonuç ekranı açıldı mı?

"DSİ işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatında istihdam edilecek olan adaylar, geçtiğimiz günlerde başvuru işlemlerini gerçekleştirdi. Kura çekimine hak kazanan adayların belli olacağı DSİ işçi alımı başvuru sonuçları için gözler kurumdan gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, DSİ işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 DSİ personel alımı sonuç ekranı açıldı mı?

"DSİ işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 DSİ personel alımı sonuç ekranı açıldı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatında istihdam edilecek olan adaylar, geçtiğimiz günlerde başvuru işlemlerini gerçekleştirdi. Kura çekimine hak kazanan adayların belli olacağı DSİ işçi alımı başvuru sonuçları için gözler kurumdan gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, DSİ işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 DSİ personel alımı sonuç ekranı açıldı mı?

DSİ KAÇ KİŞİ ALIYOR?

Kurumun Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere herhangi bir sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile 908 adet Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.

DSİ İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bugün itibariyle başlayan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı sürekli işçi alımı, 5 gün sonunda bugün (21 Nisan) sona erecek. Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak henüz belli değil.

DSİ BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL?

Elektrik, Elektrik-elektronik, elektrik-jeneratör, inşaat, tarım, makine, yer altı suları, bilgisayar, pompa, harita tapu ve kadastro, iklimlendirme ve soğutma ile hidrolojik-pnömatik teknisyeni alınacak.

Bunun yanında bekçi, akaryakıtçı, ambar işçisi, aşçı, aşçı yardımcısı, bahçıvan, boyacı badanacı, düz işçi, hidrolog yardımcısı, jeofizik teknisyeni, kaloriferci, laborant yardımcısı, sıhhi tesisatçı, su dağıtım teknisyeni ve sürveyan branş dağılımı içerisinde yer alıyor.

DSİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İşe alınacak sürekli işçiler, 3 Mayıs'ta noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Kura yeri ve saatine ilişkin bilgiler, alımı yapacak DSİ bölge müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacak. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim (tebligat) yapılmayacak.

Kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler de bölge müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecek.

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