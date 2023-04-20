Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Adalet Bakanlığı personel alım başvuru tarihleri belli mi?
"Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamaları sonrasında gözler başvuru kılavuzunun yayınlanmasına çevrildi. 22 bin 120 kişilik alımlar için detaylar merak ediliyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Adalet Bakanlığı personel alım başvuru tarihleri belli mi?
"Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Adalet Bakanlığı personel alım başvuru tarihleri belli mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinden personel alımı yapılacak. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı? Adalet Bakanlığı personel alım başvuru tarihleri belli mi?
ADALET BAKANLIĞI 22 BİN 120 PERSONEL ALIMI YAPACAK! BAKAN BOZDAĞ TARİH VERDİ
Adalet Bakanlığı personel alımı için yeni açıklama geldi. Buna göre, Adalet Bakanlığı 2023 yılında 22 bin 120 personel alımı yapacak.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Adalet Bakanı Bozdağ, daha önce 18 bin 500 olarak açıklanan yeni personel alımı sayısının 22 bin 120'ye çıkarıldığını duyurdu.
Ayrıca personel alımı için ilanların ne zaman yayımlanacağı konusunda tarih verdi.
2023 ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Adalet Bakanlığı 22 bin 120 personel alımı için ilanlar önümüzdeki hafta yayımlanacak.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yakın zamanda alınacak personelin mesleklerine göre dağılımı, müracaat tarihleri ve şartlarının Bakanlıkça ilan edileceğini söyledi.
Bakan Bozdağ daha önce yaptığı açıklamada;
"Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz.
Yakında bunların mesleklerine göre dağılımı, müracaat tarihleri ve şartları Bakanlığımız tarafından ilan edilecektir.'' kullanmıştı.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER, KADRO DAĞILIMI NASIL?
Yapılan açıklamaya göre;
Personel Genel Müdürlüğünde 10 bin 719,
Ceza ve Tevkifevlerinde 10 bin 138,
icra dairelerinde 700,
merkez teşkilatta 486 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek.
Bunların mesleklerine göre dağılımı, müracaat tarihleri ve şartları Bakanlık tarafından ilan edilecek.
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı ile ilgili detaylar henüz belli olmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
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