"10 bin polis alımı ne zaman, başvuru kılavuzu yayımlandı mı? EGM polis alımı başvuruları başladı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde istihdam edilecek 10 bin polis alımı için başvuru tarihleri, şartlar ve kontenjan bilgisi araştırılıyor. Peki, 10 bin polis alımı ne zaman, başvuru kılavuzu yayımlandı mı? EGM polis alımı başvuruları başladı mı?