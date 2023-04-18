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10 bin polis alımı ne zaman yapılacak 2023? EGM 10 bin polis alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? Duyuru sayfası...

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2023
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10 bin polis alımı ne zaman yapılacak 2023? EGM 10 bin polis alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? Duyuru sayfası...

"10 bin polis alımı ne zaman yapılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından 10 bin polis alımı yapılacağının açıklaması geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan açıklama sonrasında başvuru detayları merak ediliyor. Peki, 10 bin polis alımı ne zaman yapılacak 2023? EGM 10 bin polis alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? Duyuru sayfası...

"10 bin polis alımı ne zaman yapılacak 2023? EGM 10 bin polis alımı başvuru tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Polis alımları için gelen açıklama sonrasında başvuru şartları merak ediliyor. Adaylar gözlerini EGM ve PA tarafından gelecek son dakikalara çevirdi. Peki, 10 bin polis alımı ne zaman yapılacak 2023? EGM 10 bin polis alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? Duyuru sayfası...

POLİS ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Polis alımları Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden yapılacak. Ancak başvuru süreci ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

Detaylar için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ilanın yayımlanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

10 BİN POLİS ALIMI

Soylu katıldığı programda, "Polislere 10 bin kadro daha açılacak. Polislere doğudan sonra istediği yere gitmesini sağladık" sözlerini kullandı.

Kararnameyle Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 10 bin 24 kişilik kadro tahsisi yapıldı. Karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez'inde görev yapacak bin, taşra teşkilatlarında görev yapacak ise 9 bin polis memuru olmak üzere 10 bin polis alımı yapılacak.

Öte yandan 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, 3 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı, 3 daire başkan yardımcısı, 17 de şubu müdürü kadrosu açıldı.

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