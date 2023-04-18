"10 bin polis alımı ne zaman yapılacak 2023? EGM 10 bin polis alımı başvuru tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Polis alımları için gelen açıklama sonrasında başvuru şartları merak ediliyor. Adaylar gözlerini EGM ve PA tarafından gelecek son dakikalara çevirdi. Peki, 10 bin polis alımı ne zaman yapılacak 2023? EGM 10 bin polis alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? Duyuru sayfası...