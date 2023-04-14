Çaykur kura sonuçları sorgulama ekranı 2023! Çaykur işçi alımı İŞKUR sonuçları isim listesi! Alım yapılacak fabrikalar...
Çaykur 1365 mevsimlik işçi alımı kura sonuçları 14 Nisan Cuma günü (bugün) yapılan çekilişin ardından belli olacak. Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki 49 fabrikada çalışacak binlerce işçi kura çekilişine odaklandı. Peki, Çaykur mevsimlik işçi kura çekimi saat kaçta? Çaykur işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…
Çaykur mevsimlik işçi alımı kura sonuçları bugün belli oluyor. Toplamda 38 bin 763 kişinin müracaat ettiği Çaykur mevsimlik işçi kura sonuçları isim listesi başvuran kişiler tarafından araştırılmaya başladı. İstihdam edilecek 1365 kişi belirlenen fabrikalarda görev alacak. Çaykur kura çekimi canlı nasıl izlenir? Peki, Çaykur mevsimlik işçi kura çekimi saat kaçta? Kura sonuçları belli oldu mu? İşte haberin detayları...
ÇAYKUR KURA ÇEKİMİ BUGÜN SAAT KAÇTA?
Çaykur 1365 mevsimlik işçi alımı çekilişi 14 Nisan Cuma günü Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda saat 09.00'da başladı. Çekiliş tamamlandıktan sonra aşağıdaki bağlantının "Duyuru" sayfasından kura sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
14 NİSAN ÇAYKUR MEVSİMLİK İŞÇİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
14 Nisan Cuma günü gerçekleştirilmesi planlanan Çaykur mevsimlik işçi kura sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.
ALIM YAPILACAK FABRİKALAR HANGİLERİ?
- 100. YIL PAZ. VE ÜRETİM BÖLGE Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 556 kişi başvuru yaptı.
-AMBARLIK LİSE VE DENGİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 388 kişi başvuru yaptı.
-AMBARLIK Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 506 kişi başvuru yaptı.
-ARAKLI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 911 kişi başvuru yaptı.
-ARDEŞEN Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 391 kişi başvuru yaptı.
-ARHAVİ ESKİ HÜKÜMLÜ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 27 kişi başvuru yaptı.
-ARHAVİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1104 kişi başvuru yaptı.
-AŞIKLAR Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 583 kişi başvuru yaptı.
-AZAKLI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 537 kişi başvuru yaptı.
-BÖLÜMLÜ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 886 kişi başvuru yaptı.
-BÜYÜKKÖY Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 305 kişi başvuru yaptı.
-CAMİDAĞI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1471 kişi başvuru yaptı.
-ÇAMLI ENGELLİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 491 kişi başvuru yaptı.
-ÇAMLI ESKİ HÜKÜMLÜ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 41 kişi başvuru yaptı.
-ÇAMLI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 547 kişi başvuru yaptı.
-ÇAMLIHEMŞİN Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 3670 kişi başvuru yaptı.
-ÇAYELİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 673 kişi başvuru yaptı.
-ÇİFTLİK Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 331 kişi başvuru yaptı.
-CUMHURİYET ENGELLİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 794 kişi başvuru yaptı.
-CUMHURİYET ESKİ HÜKÜMLÜ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 237 kişi başvuru yaptı.
-CUMHURİYET Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 814 kişi başvuru yaptı.
-DEREPAZARI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 408 kişi başvuru yaptı.
-ESKİPAZAR Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1161 kişi başvuru yaptı.
-FINDIKLI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 424 kişi başvuru yaptı.
-GÜNDOĞDU Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1135 kişi başvuru yaptı.
-GÜNEYSU ULUCAMİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1317 kişi başvuru yaptı.
-HAYRAT Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 961 kişi başvuru yaptı.
-HEMŞİN ORGANİK Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 405 kişi başvuru yaptı.
-HOPA Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1698 kişi başvuru yaptı.
-İKİZDERE Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1628 kişi başvuru yaptı.
-IŞIKLI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 148 kişi başvuru yaptı.
-İYİDERE Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 211 kişi başvuru yaptı.
-KALECİK Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 142 kişi başvuru yaptı.
-KALKANDERE Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 225 kişi başvuru yaptı.
-KARACA LİSE VE DENGİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 247 kişi başvuru yaptı.
-KARACA Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1633 kişi başvuru yaptı.
-KEMALPAŞA Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 739 kişi başvuru yaptı.
-KENDİRLİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 877 kişi başvuru yaptı.
-KİRAZLIK Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 532 kişi başvuru yaptı.
-MELYAT Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 388 kişi başvuru yaptı.
-MURATLI LİSE VE DENGİ Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 92 kişi başvuru yaptı.
-MURATLI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1019 kişi başvuru yaptı.
-MUSADAĞI Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 579 kişi başvuru yaptı.
-OF Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 286 kişi başvuru yaptı.
-ORTAPAZAR Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 342 kişi başvuru yaptı.
-PAZAR TAŞLIDERE Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 273 kişi başvuru yaptı.
-PAZAR Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 69 kişi başvuru yaptı.
-PAZARKÖY Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 277 kişi başvuru yaptı.
-SABUNCULAR Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 988 kişi başvuru yaptı.
-SALARHA Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 503 kişi başvuru yaptı.
-SELİMİYE Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 275 kişi başvuru yaptı.
-SÜMER Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1082 kişi başvuru yaptı.
-SÜRMENE Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 537 kişi başvuru yaptı.
-TAŞÇILAR Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 556 kişi başvuru yaptı.
-TERSANE Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 236 kişi başvuru yaptı.
-TİREBOLU Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 1353 kişi başvuru yaptı.
-VELİKÖY Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 423 kişi başvuru yaptı.
-ZİHNİDERİN Çay Fabrikası Geçici İşçi Alımı - 256 kişi başvuru yaptı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- WhatsApp'ta görünmez olabilirsiniz! Yeni bir özellik daha çıktı! Bu yöntem tüm bilgilerinizi gizliyor...
- Çaykur kura sonuçları sorgulama ekranı 2023! Çaykur işçi alımı İŞKUR sonuçları isim listesi! Alım yapılacak fabrikalar...
- Altın fiyatlarında OKKALI yükseliş! Yastık altında bulundurana gün doğdu! İslam Memiş açık açık uyardı! Bunu yapan çok üzülür!
- YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 14 Nisan YÖKDİL sınav sonuçları saat kaçta açıklanır? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı!
- RAMAZAN'IN SON CUMA MESAJLARI 2023 | 14 Nisan En güzel, resimli, dualı, hadisli Cuma ve Ramazan mesajları!
- EYT fark ödemesi sorgulama e-Devlet 2023 | Maaş farkları gün gün hesaplandı! Kök aylık+Ödenecek maaş! 3.467-3.900-4.116-4.333 TL...
- TUS 2023 ne zaman, saat kaçta? ÖSYM TUS sınav giriş belgesi alma ekranı! Soru sayısı, puan hesaplama
- 13 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu?
- OY PUSULASI SIRALAMASI 2023 | Cumhurbaşkanlığı seçimleri oy pusulası sıralaması nasıl olacak, hangi parti nerede?
- Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak son dakika? EYT Nisan emekli maaşı, bayram ikramiyesi yattı mı? Ödeme tarihleri 2023!
- Manchester United Sevilla maçı canlı kesintisiz izle! UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester United-Sevilla maçı canlı nereden izlenir?
- LGS'ye kaç gün, kaç hafta kaldı? 2023 LGS ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?