Çaykur kura sonuçları sorgulama ekranı 2023! Çaykur işçi alımı İŞKUR sonuçları isim listesi! Alım yapılacak fabrikalar...

Çaykur mevsimlik işçi alımı kura sonuçları bugün belli oluyor. Toplamda 38 bin 763 kişinin müracaat ettiği Çaykur mevsimlik işçi kura sonuçları isim listesi başvuran kişiler tarafından araştırılmaya başladı. İstihdam edilecek 1365 kişi belirlenen fabrikalarda görev alacak. Çaykur kura çekimi canlı nasıl izlenir? Peki, Çaykur mevsimlik işçi kura çekimi saat kaçta? Kura sonuçları belli oldu mu? İşte haberin detayları...