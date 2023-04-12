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1.727 PERSONEL ALINACAK! Bakan tarih verdi! DSİ işçi alımı ne zaman yapılacak 2023?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.04.2023
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1.727 PERSONEL ALINACAK! Bakan tarih verdi! DSİ işçi alımı ne zaman yapılacak 2023?

"DSİ işçi alımı ne zaman yapılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Devlet Su İşleri (DSİ) bünyesinde istihdam edilecek 1.727 personel alımı yapılacağı açıklandı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarafından yapılacak açıklama sonrasında, işçi alımlarının hangi aylarda yapılacağı belli oldu. Peki, DSİ işçi alımı ne zaman yapılacak 2023?

"DSİ işçi alımı ne zaman yapılacak 2023? Başvuru şartları açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından yapılan açıklama sonrasında merak edildi. Bakan Kirişçi, DSİ'nin merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1727 işçi alımı yapılacağını açıkladı. Peki, DSİ işçi alımı ne zaman yapılacak 2023?

1727 İŞÇİ ALIMI YAPILACAK

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 1727 sürekli işçi alımı gerçekleştireceklerini bildirdi.

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerinde görev yapmak üzere nisan ve mayıs ayı içerisinde çeşitli branşlarda 1727 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Buna göre; DSİ 1727 işçi alımı için başvuru kılavuzunun önümüzdeki günlerde yayımlanması ve başvuruların nisan-mayıs döneminde yapılması bekleniyor.

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