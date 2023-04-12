1.727 PERSONEL ALINACAK! Bakan tarih verdi! DSİ işçi alımı ne zaman yapılacak 2023?

"DSİ işçi alımı ne zaman yapılacak 2023? Başvuru şartları açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından yapılan açıklama sonrasında merak edildi. Bakan Kirişçi, DSİ'nin merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1727 işçi alımı yapılacağını açıkladı. Peki, DSİ işçi alımı ne zaman yapılacak 2023?