1.727 PERSONEL ALINACAK! Bakan tarih verdi! DSİ işçi alımı ne zaman yapılacak 2023?
"DSİ işçi alımı ne zaman yapılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Devlet Su İşleri (DSİ) bünyesinde istihdam edilecek 1.727 personel alımı yapılacağı açıklandı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarafından yapılacak açıklama sonrasında, işçi alımlarının hangi aylarda yapılacağı belli oldu. Peki, DSİ işçi alımı ne zaman yapılacak 2023?
"DSİ işçi alımı ne zaman yapılacak 2023? Başvuru şartları açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından yapılan açıklama sonrasında merak edildi. Bakan Kirişçi, DSİ'nin merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1727 işçi alımı yapılacağını açıkladı. Peki, DSİ işçi alımı ne zaman yapılacak 2023?
1727 İŞÇİ ALIMI YAPILACAK
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 1727 sürekli işçi alımı gerçekleştireceklerini bildirdi.
DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerinde görev yapmak üzere nisan ve mayıs ayı içerisinde çeşitli branşlarda 1727 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.
Buna göre; DSİ 1727 işçi alımı için başvuru kılavuzunun önümüzdeki günlerde yayımlanması ve başvuruların nisan-mayıs döneminde yapılması bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emeklilikte yeni sistem netleşti! Müjde duyuruldu, 4500 - 3600 gün ile emeklilik! SSK ve Bağ-Kur'lular o tarihe dikkat: 2000 sonrası...
- O dönem yüzyılın en ilginç dönemi olarak anıldı! Gerçekleşen olaylar ağzını açık bırakacak! Salgın, yıkım, savaş, teknoloji...
- Ödemeler çocuk sayısına göre değişiyor! Bakanlık miktarı yükseltti! 350, 450, 650, 550 TL ilave destek! 1-2-3 çocuğunuz varsa formu doldurun!
- 1.727 PERSONEL ALINACAK! Bakan tarih verdi! DSİ işçi alımı ne zaman yapılacak 2023?
- ASGARİ ÜCRET 2023 Temmuz zammı | %20-30-40 Formülü maaşı ortaya çıkardı! Net: 11 bin 50 TL Brüt: 13 bin 10 TL! Tazminat ödemeleri, İşsizlik, 65 yaş...
- Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihte? Kadir Gecesi hangi gün idrak edilecek 2023?
- Kamu Çerçeve Protokolü 2023 son durum ne, açıklama geldi mi? Kamu Çerçeve Protokolü 2023 imzalandı mı?
- The Simpsons kehanetleri dur durak bilmiyor! Kahramanmaraş depremi, koronavirüs... 1987'de bu yana bir bir çıkıyor! Seneye başımıza gelecekler!
- Yeni evlenenlere kredi ne zaman verilecek 2023? Yeni evlenenlere 150 bin TL kredi başvuruları başladı mı? Şartlar...
- ÖSYM YÖKDİL sonuçları hangi gün, saat kaçta açıklanacak? 2023 YÖKDİL/1 sonuç sorgulama ekranı!
- Ev hanımlarına bayram harçlığı iddiası! Ev hanımlarına bayram harçlığı verilecek mi, var mı? 2.000 TL ikramiye...
- YSK 14 Mayıs seçmen kaydı/kütüğü nasıl öğrenilir? Nerede, hangi okulda oy kullanacağım? TC no ile seçmen sorgulama ekranı!