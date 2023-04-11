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Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 / 1. Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.04.2023
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Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 / 1. Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

"Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adaylar, bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? öğrenmek istiyor. Başvuru sonuçlarının açıklanması ardından uygulanacak olan sınavın tarihi de merak konusu. Peki, Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 / 1. Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

"Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 / 1. Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 18 Ocak 2023'te başlayan Bekçi alımı başvuru işlemleri, 3 Şubat 2023 tarihinde sona erdi. Ardından bekçi alımı başvuru sonuçları araştırılmaya başladı. Peki, Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 / 1. Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

BEKÇİLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

2023 BEKÇİ ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

2023 bekçi alımı sınavı tarihi henüz belli değil. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

2023/ 1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI KONTENJANI

S.N. İL PLANLANAN KONTENJAN SAYISI

1 İSTANBUL 740

2 İZMİR 100

3 TEKİRDAĞ 55

4 MUĞLA 50

5 VAN 40

6 DİYARBAKIR 25

7 GAZİANTEP 15

8 EDİRNE 15

9 ISPARTA 15

10 TUNCELİ 15

11 IĞDIR 15

12 YALOVA 15

13 ARDAHAN 15

14 MARDİN 15

15 SİİRT 10

16 HAKKARİ 10

17 ŞIRNAK 10

18 AĞRI 10

19 ÇANKIRI 10

20 ÇANAKKALE 10

21 NEVŞEHİR 10

22 AKSARAY 10

23 YOZGAT 10

24 BİTLİS 10

25 ERZİNCAN 10

26 KİLİS 10

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