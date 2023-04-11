Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 / 1. Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
"Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adaylar, bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? öğrenmek istiyor. Başvuru sonuçlarının açıklanması ardından uygulanacak olan sınavın tarihi de merak konusu. Peki, Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 / 1. Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
"Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 / 1. Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 18 Ocak 2023'te başlayan Bekçi alımı başvuru işlemleri, 3 Şubat 2023 tarihinde sona erdi. Ardından bekçi alımı başvuru sonuçları araştırılmaya başladı. Peki, Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 / 1. Dönem Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
BEKÇİLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.
2023 BEKÇİ ALIMI SINAVI NE ZAMAN?
2023 bekçi alımı sınavı tarihi henüz belli değil. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.
16 HAKKARİ 10
17 ŞIRNAK 10
18 AĞRI 10
19 ÇANKIRI 10
20 ÇANAKKALE 10
21 NEVŞEHİR 10
22 AKSARAY 10
23 YOZGAT 10
24 BİTLİS 10
25 ERZİNCAN 10
26 KİLİS 10
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