45 bin öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen mülakat tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?
"45 bin öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 45 bin öğretmen ataması yapılacak. 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10, KPSSP121, KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan alanlar diğer koşullara da uyma şartı ile başvurularını gerçekleştirdi. Peki, 45 bin öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen mülakat tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?
"45 bin öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen mülakat tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Toplam 103 alandan atama yapılacak. En çok kontenjan ayrılan alanlar; Sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 olarak sıralandı. Peki, 45 bin öğretmen mülakat sonuçlaır ne zaman açıklanacak? Öğretmen mülakat tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?
ÖĞRETMEN MÜLAKATLARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek,
ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğretmen mülakat sonuçları 18 Nisan'da açıklanacak.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alındı. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edildi.
Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alınacak.
Atama sonuçlarını ise 8 Mayıs'ta açıklanacak.
Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.
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- 45 bin öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen mülakat tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?
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