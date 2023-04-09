"45 bin öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen mülakat tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Toplam 103 alandan atama yapılacak. En çok kontenjan ayrılan alanlar; Sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 olarak sıralandı. Peki, 45 bin öğretmen mülakat sonuçlaır ne zaman açıklanacak? Öğretmen mülakat tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?