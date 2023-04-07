MEB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman? MEB 5 BİN personel alım sonuçları belli oldu mu?
"MEB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere farklı branşlarda 5 bin personel alımı yapılacağını duyurusunun ardından başvuru süreci tamamlanmıştı. Peki, MEB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman? MEB 5 BİN personel alım sonuçları belli oldu mu?
"MEB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman? MEB 5 BİN personel alım sonuçları belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB 5 bin personel alımı yapılacağını duyurmuş bunun üzerine ise başvuru ve tercih işlemleri belirlenen tarihlerde tamamlanmıştı. Yapılan açıklamada alım yapılacak kadro branş dağılımı da yer alırken öncelikli olarak deprem bölgesindeki illerde görevlendirme yapılacağı kaydedilmişti. Peki, MEB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman? MEB 5 BİN personel alım sonuçları belli oldu mu?
MEB 5 BİN PERSONEL ALACAK!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin sözleşmeli personel alınacağını bildirdi.
Özer, açıklamasında öncelikli olarak afet bölgesindeki illerde görevlendirme yapılacağını vurguladı.
Yapılan açıklamaya göre Merkez Taşra Teşkilatına 250 büro personeli ve 4 avukat alımı yapılacak.
Taşra Teşkilatında ise 4.000 büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire ve 21 avukat istihdam edilecek.
MEB 5 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILMI 2023
MEB, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere
250 büro personeli,
4 avukat;
taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere
4 bin büro personeli,
100 mühendis,
125 diyetisyen,
500 hemşire,
21 avukat
olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel istihdam edecek.
MEB 5 BİN PERSONEL ALIMI TERCİH BAŞVURULARI SONA ERDİ!
Millî Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 5 bin sözleşmeli personel alımı için tercih başvuruları 24-30 Mart tarihleri arasında yapıldı.
Adaylar tercihlerini 24-30 Mart 2023 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebilecek. İnternetten tercih gönderme işlemleri 30 Mart 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erdi.
Tercih işlemleri, KPSS-2023/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak yapıldı.
Yerleştirme ücreti 30,00 TL'dir.
MEB 5 BİN PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Millî Eğitim Bakanlığı 5 bin personel alımı tercih başvuruları 30 Mart 2023 tarihinde sona erecek. Tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda ise resmi bir açıklama gelmedi.
Konu ile ilgili bir gelişme yaşandığında haberimizde yer verilecektir.
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