"MEB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman? MEB 5 BİN personel alım sonuçları belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB 5 bin personel alımı yapılacağını duyurmuş bunun üzerine ise başvuru ve tercih işlemleri belirlenen tarihlerde tamamlanmıştı. Yapılan açıklamada alım yapılacak kadro branş dağılımı da yer alırken öncelikli olarak deprem bölgesindeki illerde görevlendirme yapılacağı kaydedilmişti. Peki, MEB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman? MEB 5 BİN personel alım sonuçları belli oldu mu?