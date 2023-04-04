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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanır? 2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.04.2023
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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanır? 2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?

"Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat yerleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak. 40 bin öğretmen ataması için tercihleri 2-6 Mayıs, atama sonuçları 8 Mayıs tarihinde duyurulacak. Binlerce sözleşmeli öğretmenlik adayı MEB tarafından gelecek son dakika açıklamaları bekliyor. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanır? 2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?

"Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanır? 2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğretmen adayı 40 bin öğretmen ataması mülakat yerleri için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasına kilitlendi. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanır? 2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 öğretmen atama takvimine göre sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 4 Nisan Salı günü açıklanacak.

İşte MEB mülakat yeri sorgulama ekranı:

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV MERKEZİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN?

Yayımlanan 45 bin öğretmen ataması takvimine göre sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Mülakat sonuçları ise 18 Nisan tarihinde açıklanacak.

ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sonuçların ilanı ve itirazların alınması ardından sözleşmeli öğretmenlik tercihleri başlayacak. Atama tercihleri 2-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek ve sonuçlar 8 Mayıs günü adaylar ile paylaşılacak.

2023 MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023

Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023

Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023

Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren

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