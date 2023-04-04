"Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanır? 2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğretmen adayı 40 bin öğretmen ataması mülakat yerleri için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasına kilitlendi. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanır? 2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?