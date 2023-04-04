MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MEB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?
"MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MEB personel alımı sonuçları 2023 için bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı 2023 hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Merkez ve Taşra teşkilatlarına toplam 5 bin personel alımı başvuruları 30 Mart'ta sona erdi. Peki, MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MEB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?
"MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MEB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Taşra ve Merkez teşkilatlarında toplamda 5 bin personel alımı başvuruları 30 Mart 2023 tarihinde sona erdi. Peki, MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MEB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?
MEB 5 BİN PERSONEL ALACAK!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin sözleşmeli personel alınacağını bildirdi.
Özer, açıklamasında öncelikli olarak afet bölgesindeki illerde görevlendirme yapılacağını vurguladı.
Yapılan açıklamaya göre Merkez Taşra Teşkilatına 250 büro personeli ve 4 avukat alımı yapılacak.
Taşra Teşkilatında ise 4.000 büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire ve 21 avukat istihdam edilecek.
MEB 5 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILMI 2023
MEB, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere
250 büro personeli,
4 avukat;
taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere
4 bin büro personeli,
100 mühendis,
125 diyetisyen,
500 hemşire,
21 avukat
olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel istihdam edecek.
MEB 5 BİN PERSONEL ALIMI TERCİH BAŞVURULARI SONA ERDİ!
Millî Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 5 bin sözleşmeli personel alımı için tercih başvuruları 24-30 Mart tarihleri arasında yapıldı.
Adaylar tercihlerini 24-30 Mart 2023 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebilecek. İnternetten tercih gönderme işlemleri 30 Mart 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erdi.
Tercih işlemleri, KPSS-2023/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak yapıldı.
Yerleştirme ücreti 30,00 TL'dir.
MEB 5 BİN PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Millî Eğitim Bakanlığı 5 bin personel alımı tercih başvuruları 30 Mart 2023 tarihinde sona erecek. Tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda ise resmi bir açıklama gelmedi.
Konu ile ilgili bir gelişme yaşandığında haberimizde yer verilecektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MEB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?
- Gelinim Mutfakta günün yemeği! 4 Nisan Gelinim Mutfakta Gaziantep usulü kuru dolma nasıl yapılır?
- Emekliye intibak zammı hesabı netleşti! 2000-2001-2002-2003 s. SSK - Bağkur'lu etkilenecek! 8.439 TL + 1.300 TL maaş zammı, ilave ödeme...
- EYT başvuru takibi nasıl yapılır? SGK emeklilik başvurusu ne zaman açıklanır? e-devlet EYT sonucu öğrenme
- Sosyal yardım alanlara müjde son dakika geldi! Ödemeler listelendi, e Devlet'ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Dul ve yetim aylığı, evde bakım, doğal gaz...
- Yalı Çapkını 27.bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını Ferit ve Seyran boşanacak mı? Kazım'dan Seyran'a beklenmedik hamle...
- KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar, kaç TL oldu 2023? KYK burs miktarları zamlandı mı? YÖK Lisans, lisanüstü...
- Son dakika Burdur'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Antalya, Muğla deprem haberleri...4 Nisan 2023 AFAD son depremler!
- Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır? 2023 Hıdırellez gelenekleri nelerdir? Dilek, dua, ritüeller...
- KYK yurtları açıldı mı son dakika? GSB KYK yurtları ne zaman açılacak 2023?
- TOGG ŞARJ SÜRESİ | TOGG kaç dakikada şarj oluyor, ücreti ne kadar, kaç TL? Trugo fiyat listesi...
- ÖSYM MSÜ SINAV SONUCU 2023 | MSÜ sınav sonuçları ne zaman, kaç günde açıklanır?