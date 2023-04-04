"MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MEB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Taşra ve Merkez teşkilatlarında toplamda 5 bin personel alımı başvuruları 30 Mart 2023 tarihinde sona erdi. Peki, MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MEB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?