Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak 2023? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10.900 işçi alımı kura sonuçları belli oldu mu?
"Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı, 10 bin 900 sürekli, 31 bin 600 personel ise KPSS ile olmak üzere 42 bin 500 personel alımı yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak 2023? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10.900 işçi alımı kura sonuçları belli oldu mu?
"Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak 2023? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10.900 işçi alımı kura sonuçları belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, personel alımına yönelik açıklamalarda bulundu. Alım için bekleyenler ise tarih ve başvuru şartları için detayları merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak 2023? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10.900 işçi alımı kura sonuçları belli oldu mu?
SAĞLIK BAKANLIĞI IŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN?
10 bin 900 işçi alımı için kura çekim tarihi 25-26 Nisan 2023 olarak belirlendi. Kuralar Ankara'da noter huzurunda sabah 09:00'da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00'de sona erecek.
İlan edilen kadrolara noter kurası sonucu asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar; süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar; ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar; İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı'nda daha önce yapılan işçi alımı sürecinde kura çekimi sonuçları, kura tarihinin akşam saatlerinde açıklanmıştı. Önceki kura çekimleri baz alındığında 10 bin 900 işçi alımı kura çekimi sonuçlarının 25-26 Nisan tarihlerinde açıklanması bekleniyor.
KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sonuçlar https://yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresinden yayınlanacak.
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