Vakıfbank personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı? İşe alım sonuç sorgulama ekranı! Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı...
Vakıfbank personel alımı sınav sonuçları için gözler son dakika açıklamasına çevrildi. 16 ile 28 Ocak 2023 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından gözler Vakıfbank personel alımı sınav sonuçları bugün açıklanacak. Sınava giren adaylar sonuçların açıklanıp, açıklanmadığını sorguluyor. Peki, Vakıfbank personel alımı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
Vakıfbank personel alımı sınav sonuç sorgulama ekranı 2023! Vakıfbank personel alımı sınavları 19 Mart tarihinde tamamlandı. Sınav sonuçları için geri sayım başladı. Sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanan adaylar, Vakıfbank sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?" sorusunu gündeme getiriyor. İşte, Vakıfbank personel alımı sonuçları!
VAKIFBANK PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yazılı sınav sonucu başvuru ilanında belirtilen kriterlere göre değerlendirilecek ve mülakata katılmaya hak kazanan adaylar 04.04.2023 tarihinde https://vakifbank.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Yazılı sınav sonucuna itirazlar bu tarihten itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde aynı link üzerinden yapılacaktır.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Memur kadrolarına alım yapılacak.
VAKIFBANK PERSONEL ALIMI SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Vakıfbank memur alımı sınav sonuçları https://vakifbank.istanbul.edu.tr/login adresinden yayımlanacak. Adaylar sonuçlarını T.C kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenecekler.
Adayların sınav sorularına ve sonuçlarına itirazlarının geçerli olabilmesi her bir soru içinsistem üzerinden Sanal Pos ile KDV dâhil 100 (yüz) TL ödemesi ve itirazını geçerli tarihleraralığında yapılması gerekmektedir. Süre tamamlandığında soru ilanı ve soru itiraz sistemierişime kapatılacaktır.
VAKIFBANK PERSONEL ALIMI SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Green Card DV2023 ne zaman açıklanacak? Çekiliş başvuru sonuçları hangi tarihte belli olacak? Çıktıktan sonra Amerika'da yaşamak zorunlu mu?
- Harry Potter dizi mi olacak? Harry Potter film serisi dizi mi yapılacak, nereden yayınlanacak?
- Kamu şeflerine 3600 ek gösterge son dakika! Şeflere ek gösterge verilecek mi? 2023 Torba yasada kapsam genişleyecek mi?
- Canan Karatay sütteki mucizeyi açıkladı! Bir yudumunda bile şifa saklı! Doğal antibiyotiğe dönüşüyor...
- Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Nisan ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? İllere göre sorgulama...
- Vakıfbank personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı? İşe alım sonuç sorgulama ekranı! Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı...
- TSK özlük hakları son dakika! Artış yaşanacak, Maaşlarda 1.300 ila 1.735 liraya kadar... Astsubay, uzman çavuş, erbaş...
- MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MEB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?
- Gelinim Mutfakta günün yemeği! 4 Nisan Gelinim Mutfakta Gaziantep usulü kuru dolma nasıl yapılır?
- Emekliye intibak zammı hesabı netleşti! 2000-2001-2002-2003 s. SSK - Bağkur'lu etkilenecek! 8.439 TL + 1.300 TL maaş zammı, ilave ödeme...
- EYT başvuru takibi nasıl yapılır? SGK emeklilik başvurusu ne zaman açıklanır? e-devlet EYT sonucu öğrenme
- Sosyal yardım alanlara müjde son dakika geldi! Ödemeler listelendi, e Devlet'ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Dul ve yetim aylığı, evde bakım, doğal gaz...