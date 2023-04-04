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Vakıfbank personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı? İşe alım sonuç sorgulama ekranı! Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı...

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Vakıfbank personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı? İşe alım sonuç sorgulama ekranı! Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı...

Vakıfbank personel alımı sınav sonuçları için gözler son dakika açıklamasına çevrildi. 16 ile 28 Ocak 2023 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından gözler Vakıfbank personel alımı sınav sonuçları bugün açıklanacak. Sınava giren adaylar sonuçların açıklanıp, açıklanmadığını sorguluyor. Peki, Vakıfbank personel alımı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?

Vakıfbank personel alımı sınav sonuç sorgulama ekranı 2023! Vakıfbank personel alımı sınavları 19 Mart tarihinde tamamlandı. Sınav sonuçları için geri sayım başladı. Sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanan adaylar, Vakıfbank sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?" sorusunu gündeme getiriyor. İşte, Vakıfbank personel alımı sonuçları!

VAKIFBANK PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yazılı sınav sonucu başvuru ilanında belirtilen kriterlere göre değerlendirilecek ve mülakata katılmaya hak kazanan adaylar 04.04.2023 tarihinde https://vakifbank.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Yazılı sınav sonucuna itirazlar bu tarihten itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde aynı link üzerinden yapılacaktır.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Memur kadrolarına alım yapılacak.

VAKIFBANK PERSONEL ALIMI SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Vakıfbank memur alımı sınav sonuçları https://vakifbank.istanbul.edu.tr/login adresinden yayımlanacak. Adaylar sonuçlarını T.C kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenecekler.

Adayların sınav sorularına ve sonuçlarına itirazlarının geçerli olabilmesi her bir soru içinsistem üzerinden Sanal Pos ile KDV dâhil 100 (yüz) TL ödemesi ve itirazını geçerli tarihleraralığında yapılması gerekmektedir. Süre tamamlandığında soru ilanı ve soru itiraz sistemierişime kapatılacaktır.

VAKIFBANK PERSONEL ALIMI SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

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