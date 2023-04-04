Vakıfbank personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı? İşe alım sonuç sorgulama ekranı! Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı...

Adayların sınav sorularına ve sonuçlarına itirazlarının geçerli olabilmesi her bir soru içinsistem üzerinden Sanal Pos ile KDV dâhil 100 (yüz) TL ödemesi ve itirazını geçerli tarihleraralığında yapılması gerekmektedir. Süre tamamlandığında soru ilanı ve soru itiraz sistemierişime kapatılacaktır.

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