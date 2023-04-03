Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı?
"Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğretmen atama takvimi öğretmen adayları tarafından merak ediliyor. Tarih konusunda detayları bilmeyenler sorgulamalarını hızlandırdı. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı?
"Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğretmen adayları sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı?
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı 2023 öğretmen atama takvimine göre sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 4 Nisan Salı günü açıklanacak.
2023 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ
Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023
Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023
Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023
Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023
Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023
Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023
Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren
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