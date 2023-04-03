Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak 2023? Adalet Bakanlığı personel alımı şartları açıklandı mı?
"Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı tarafından 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacağının açıklanmasıyla birlikte, başvuruda bulunmak isteyen birçok kişi, başvuruların başlayacağı tarihi sorgulamaya başladı. Müjdeyi veren Bakan Bozdağ yakın zamanda alınacak personelin mesleklerine göre dağılımı, müracaat tarihleri ve şartlarının Bakanlıkça ilan edileceğini söyledi. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak 2023? Adalet Bakanlığı personel alımı şartları açıklandı mı?
"Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak 2023? Adalet Bakanlığı personel alımı şartları açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Bakanlığa bağlı kuruluşlarda çalışacak 18 bin 305 personel alımı yapılacağının açıklanmasıyla birlikte, başvuruda bulunacak adaylar şartları merak ediyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak 2023? Adalet Bakanlığı personel alımı şartları açıklandı mı?
BAKAN BOZDAĞ'DAN PERSONEL ALIMI DUYURUSU
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara'da katıldığı bir iftar programında bakanlığına bağlı kuruluşlara 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacağını açıkladı.
ALIMI YAPILACAK KADROLAR BELLİ OLDU
Bakan Bozdağ "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz." dedi.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Bozdağ, yakın zamanda alınacak personelin mesleklerine göre dağılımı, müracaat tarihleri ve şartlarının Bakanlıkça ilan edileceğini söyledi.
Buna göre; Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları için tarihlerin nisan ayı içerisinde belli olması bekleniyor.
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