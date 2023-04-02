Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği sınavı ne zaman yapılacak?
"Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği için başvurular tamamlandı. Şimdi adaylar sonuçlar için araştırmalara başladı. Peki, Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği sınavı ne zaman yapılacak?
"Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği sınavı ne zaman yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 1250 kişilik alımlar 26 ilde gerçekleşecek olup en çok alım yapacak olan iller; İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Muğla, Van olarak açıklandı. Peki, Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği sınavı ne zaman yapılacak?
BEKÇİLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.
BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?
Adayların internet üzerinden https://pa.edu.tr adresli resmi internet sayfasında yukarıda belirtilen tarihler arasında ön başvurularını yaptıktan sonra başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler Personel Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü veya Başkanlığın resmi internet sayfasıyla ya da diğer uygun iletişim araçlarıyla duyurulur.
Sınav tarihi açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Giriş Belgeleri başvuruların ardından yayınlanacak. Adaylar sınav belgelerini https://www.meb.gov.tr üzerinden e Devlet girişi ile görüntüleyebilecekler.
BEKÇİ ALIMI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Bekçi alımı başvuru sonuçları pa.edu.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Sorgulama işlemi e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası ile gerçekleştirilecek.
Ön başvuru yapan adaylar, şahsen başvurularının alınması ve ön sağlık kontrollerinin yapılması için Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden https://pa.edu.tr açıklanacak olan başvuru tarihleri ve merkezlerine, Sınav Giriş Belgesinde bildirilen saatte Müracaat Kabul Komisyonuna şahsen başvuruda bulunacaklardır.
Posta yoluyla veya belirtilen tarihler haricinde ya da şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
ALIM YAPILACAK İLLER
2023/1 1.250 Bekçi Alımı 26 farklı ilde gerçekleştirilecek. En çok alım yapılan 5 ile aşağıdan ulaşabilirsiniz.
İSTANBUL 740
İZMİR 100
TEKİRDAĞ 55
MUĞLA 50
VAN 40
DİYARBAKIR 25
GAZİANTEP 15
EDİRNE 15
ISPARTA 15
TUNCELİ 15
IĞDIR 15
YALOVA 15
ARDAHAN 15
MARDİN 15
SİİRT 10
HAKKARİ 10
ŞIRNAK 10
AĞRI 10
ÇANKIRI 10
ÇANAKKALE 10
NEVŞEHİR 10
AKSARAY 10
YOZGAT 10
BİTLİS 10
ERZİNCAN 10
KİLİS 10
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