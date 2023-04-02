"Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği sınavı ne zaman yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 1250 kişilik alımlar 26 ilde gerçekleşecek olup en çok alım yapacak olan iller; İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Muğla, Van olarak açıklandı. Peki, Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği sınavı ne zaman yapılacak?