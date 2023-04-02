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Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği sınavı ne zaman yapılacak?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.04.2023
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Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği sınavı ne zaman yapılacak?

"Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği için başvurular tamamlandı. Şimdi adaylar sonuçlar için araştırmalara başladı. Peki, Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği sınavı ne zaman yapılacak?

"Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği sınavı ne zaman yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 1250 kişilik alımlar 26 ilde gerçekleşecek olup en çok alım yapacak olan iller; İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Muğla, Van olarak açıklandı. Peki, Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği sınavı ne zaman yapılacak?

BEKÇİLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

Adayların internet üzerinden https://pa.edu.tr adresli resmi internet sayfasında yukarıda belirtilen tarihler arasında ön başvurularını yaptıktan sonra başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler Personel Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü veya Başkanlığın resmi internet sayfasıyla ya da diğer uygun iletişim araçlarıyla duyurulur.

Sınav tarihi açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Giriş Belgeleri başvuruların ardından yayınlanacak. Adaylar sınav belgelerini https://www.meb.gov.tr üzerinden e Devlet girişi ile görüntüleyebilecekler.

BEKÇİ ALIMI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Bekçi alımı başvuru sonuçları pa.edu.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Sorgulama işlemi e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası ile gerçekleştirilecek.

Ön başvuru yapan adaylar, şahsen başvurularının alınması ve ön sağlık kontrollerinin yapılması için Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden https://pa.edu.tr açıklanacak olan başvuru tarihleri ve merkezlerine, Sınav Giriş Belgesinde bildirilen saatte Müracaat Kabul Komisyonuna şahsen başvuruda bulunacaklardır.

Posta yoluyla veya belirtilen tarihler haricinde ya da şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

ALIM YAPILACAK İLLER

2023/1 1.250 Bekçi Alımı 26 farklı ilde gerçekleştirilecek. En çok alım yapılan 5 ile aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL 740

İZMİR 100

TEKİRDAĞ 55

MUĞLA 50

VAN 40

DİYARBAKIR 25

GAZİANTEP 15

EDİRNE 15

ISPARTA 15

TUNCELİ 15

IĞDIR 15

YALOVA 15

ARDAHAN 15

MARDİN 15

SİİRT 10

HAKKARİ 10

ŞIRNAK 10

AĞRI 10

ÇANKIRI 10

ÇANAKKALE 10

NEVŞEHİR 10

AKSARAY 10

YOZGAT 10

BİTLİS 10

ERZİNCAN 10

KİLİS 10

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