"Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura tarihi belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 10 bin 900 işçi alımı için İŞKUR üzerinden 22 Mart-27 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleşen başvuruların ardından süreç Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura çekimine geldi. Peki, Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura tarihi belli oldu mu?