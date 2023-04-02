Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura tarihi belli oldu mu?
"Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 10 bin 900 işçi alımı Sağlık Bakanlığı kura çekiminin ne zaman yapılacağı, başvuruların sona ermesiyle gündeme geldi. Sağlık Bakanlığınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden gerçekleşen sürekli işçi alımı kura çekimi başvurusu olumlu olan adayların katılımı ile düzenlenecek. Peki, Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura tarihi belli oldu mu?
"Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura tarihi belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 10 bin 900 işçi alımı için İŞKUR üzerinden 22 Mart-27 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleşen başvuruların ardından süreç Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura çekimine geldi. Peki, Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura tarihi belli oldu mu?
SAĞLIK BAKANLIĞI IŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN?
10 bin 900 işçi alımı için kura çekim tarihi 25-26 Nisan 2023 olarak belirlendi. Kuralar Ankara'da noter huzurunda sabah 09:00'da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00'de sona erecek.
İlan edilen kadrolara noter kurası sonucu asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar; süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar; ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar; İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı'nda daha önce yapılan işçi alımı sürecinde kura çekimi sonuçları, kura tarihinin akşam saatlerinde açıklanmıştı. Önceki kura çekimleri baz alındığında 10 bin 900 işçi alımı kura çekimi sonuçlarının 25-26 Nisan tarihlerinde açıklanması bekleniyor.
KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sonuçlar https://yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresinden yayınlanacak.
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- Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura tarihi belli oldu mu?
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