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Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? EGM ile PA...

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.03.2023
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Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? EGM ile PA...

"Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev almak üzere 1.250 bekçi alımı başvuruları 18 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında alındı. Nisan ayına kısa bir zaman kala adaylar, başvuru sonuçları için yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? EGM ile PA...

"Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başvuruları alınan bekçi alımları için gözler sonuç duyurusuna çevrildi. EGM tarafından gelecek son açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? EGM ile PA...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şubat ayının ilk haftası sona eren bekçi alımı başvurularının üzerinden 2 ay geçti. Polis Akademisi Başkanlığı Resmi internet sayfasından sonuçlar ve sınav takvimi ilan edilecek.

Sonuçların en geç Nisan ayı sonuna kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi duyuru geldiğinde detaylar eklenecektir.

BEKÇİ ALIMI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Bekçi alımı başvuru sonuçları pa.edu.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Sorgulama işlemi e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası ile gerçekleştirilecek.

Ön başvuru yapan adaylar, şahsen başvurularının alınması ve ön sağlık kontrollerinin yapılması için Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden https://pa.edu.tr açıklanacak olan başvuru tarihleri ve merkezlerine, Sınav Giriş Belgesinde bildirilen saatte Müracaat Kabul Komisyonuna şahsen başvuruda bulunacaklardır.

Posta yoluyla veya belirtilen tarihler haricinde ya da şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

ALIM YAPILACAK İLLER

2023/1 1.250 Bekçi Alımı 26 farklı ilde gerçekleştirilecek. En çok alım yapılan 5 ile aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL 740

İZMİR 100

TEKİRDAĞ 55

MUĞLA 50

VAN 40

DİYARBAKIR 25

GAZİANTEP 15

EDİRNE 15

ISPARTA 15

TUNCELİ 15

IĞDIR 15

YALOVA 15

ARDAHAN 15

MARDİN 15

SİİRT 10

HAKKARİ 10

ŞIRNAK 10

AĞRI 10

ÇANKIRI 10

ÇANAKKALE 10

NEVŞEHİR 10

AKSARAY 10

YOZGAT 10

BİTLİS 10

ERZİNCAN 10

KİLİS 10

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