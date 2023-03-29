"Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Bekçi alımı başvuru sonuç sayfası açıldı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 18 Ocak - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında alınan bekçilik başvurularıyla birlikte bugünlerde bekçi alımı başvuru sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Peki, Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Bekçi alımı başvuru sonuç sayfası açıldı mı? Sorgulama ekranı...