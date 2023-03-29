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Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Bekçi alımı başvuru sonuç sayfası açıldı mı? Sorgulama ekranı...

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Giriş Tarihi: 29.03.2023
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Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Bekçi alımı başvuru sonuç sayfası açıldı mı? Sorgulama ekranı...

"Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak isteyerek meslek sahibi olmak isteyenler, bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak öğrenmek istiyor. Peki, Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Bekçi alımı başvuru sonuç sayfası açıldı mı? Sorgulama ekranı...

"Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Bekçi alımı başvuru sonuç sayfası açıldı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 18 Ocak - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında alınan bekçilik başvurularıyla birlikte bugünlerde bekçi alımı başvuru sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Peki, Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Bekçi alımı başvuru sonuç sayfası açıldı mı? Sorgulama ekranı...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçi alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

2023/1.DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ SINAVI NE ZAMAN?

Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

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