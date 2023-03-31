MEB personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB KPSS-2023/4 personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı?
"MEB personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde istihdam edilecek 5 bin personel alımı için tercihler sona erdi. 24-30 Mart tarihleri arasında alınan tercihler, KPSS-2023/4 tercih kılavuzuna göre tamamlandı. Peki, MEB personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB KPSS-2023/4 personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı?
"MEB personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB KPSS-2023/4 personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 MEB personel alımı tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. MEB, bünyesinde istihdam edilecek 5 bin personel alımı için tercih sürecini, ÖSYM adresi üzerinden 24 Mart tarihinde başlatmıştı. Peki, MEB personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB KPSS-2023/4 personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı?
MEB PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, alımı yapılacak 5 bin personel alımı için tercih süreci bugün tamamlanacak. Tercih sürecinin son gününe gelinmesiyle birlikte, sonuçlar için tarih bilgisi araştırılmaya başladı.
MEB tarafından 5 bin personel alımı tercih sonuçları için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.
MEB KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir.
Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir.
Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.
SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri ilgili kurum tarafından yapılacaktır.
Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.
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- MEB personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB KPSS-2023/4 personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı?
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