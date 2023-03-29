Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekim tarihi açıklandı mı?
"Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekimi ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kuralarının çekileceği tarih açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden yayınlanan takvime göre kura çekimi Ankara'da gerçekleşecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekim tarihi açıklandı mı?
"Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekim tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İŞKUR üzerinden 22 Mart-27 Mart 2023 tarihleri arasında başvuruları alınan 10 bin 900 işçi alımı için gözler kura tarihine çevrildi. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz gibi kadrolar için yapılacak kura çekimin ardından asıl ve yedek isim listesi https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekim tarihi açıklandı mı?
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2023?
10 bin 900 işçi alımı Sağlık Bakanlığı kura çekimi 25-26 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kuralar noter huzurunda yapılacak. Sabah 09:00'da çekilmeye başlanacak kuralar, saat 18:00'de sona erecek.
İlan edilen kadrolara noter kurası sonucu asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecektir.
Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.
Atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar; süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar; ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar; İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı'nda daha önce yapılan işçi alımı sürecinde kura çekimi sonuçları, kura tarihinin akşam saatlerinde açıklanmıştı.
Önceki kura çekimleri baz alındığında 10 bin 900 işçi alımı kura çekimi sonuçlarının 25 26 Nisan tarihlerinde açıklanması bekleniyor.
KURA SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Sonuçlar https://yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresinden yayınlanacak.
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- Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekim tarihi açıklandı mı?
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