"Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekim tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İŞKUR üzerinden 22 Mart-27 Mart 2023 tarihleri arasında başvuruları alınan 10 bin 900 işçi alımı için gözler kura tarihine çevrildi. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz gibi kadrolar için yapılacak kura çekimin ardından asıl ve yedek isim listesi https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekim tarihi açıklandı mı?