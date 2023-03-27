27 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Memurlar Haberleri Bekçi alımı başvuru sonuç tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM ve PA Bekçi alımı başvuru sonuçları belli oldu mu 2023?

Bekçi alımı başvuru sonuç tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM ve PA Bekçi alımı başvuru sonuçları belli oldu mu 2023?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.03.2023
ABONE OL
Bekçi alımı başvuru sonuç tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM ve PA Bekçi alımı başvuru sonuçları belli oldu mu 2023?

"Bekçi alımı başvuru sonuç tarihi açıklandı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru işlemleri tamamlandı. Başvuru işlemlerinin sonuçlanmasının ardından adaylar gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, Bekçi alımı başvuru sonuç tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM ve PA Bekçi alımı başvuru sonuçları belli oldu mu 2023?

"Bekçi alımı başvuru sonuç tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM ve PA Bekçi alımı başvuru sonuçları belli oldu mu 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinde yer alacak 1250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı ile ilgili geçtiğimiz günlerde başvurular alınmıştı. 18 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında alınan başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, Bekçi alımı başvuru sonuç tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM ve PA Bekçi alımı başvuru sonuçları belli oldu mu 2023?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

1250 ERKEK Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başvuruları 18 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında yapılmıştı. Başvuru yapan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını beklemeye aşladı. Ön başvuru sonuçları ile ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2023 yılında yapılması planlanan Bekçilik sınavı için henüz bir tarih kararlaştırılmadı. Başvuruda bulunan adayların ilk turu geçmesinin ardından sınava tabi tutulacak. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.

2023/ 1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI KONTENJANI

S.N. İL PLANLANAN KONTENJAN SAYISI

İSTANBUL 740

İZMİR 100

TEKİRDAĞ 55

MUĞLA 50

VAN 40

DİYARBAKIR 25

GAZİANTEP 15

EDİRNE 15

ISPARTA 15

TUNCELİ 15

IĞDIR 15

YALOVA 15

ARDAHAN 15

MARDİN 15

SİİRT 10

HAKKARİ 10

ŞIRNAK 10

AĞRI 10

ÇANKIRI 10

ÇANAKKALE 10

NEVŞEHİR 10

AKSARAY 10

YOZGAT 10

BİTLİS 10

ERZİNCAN 10

KİLİS 10

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA