"Bekçi alımı başvuru sonuç tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM ve PA Bekçi alımı başvuru sonuçları belli oldu mu 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinde yer alacak 1250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı ile ilgili geçtiğimiz günlerde başvurular alınmıştı. 18 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında alınan başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, Bekçi alımı başvuru sonuç tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM ve PA Bekçi alımı başvuru sonuçları belli oldu mu 2023?