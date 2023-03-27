Bekçi alımı başvuru sonuç tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM ve PA Bekçi alımı başvuru sonuçları belli oldu mu 2023?
"Bekçi alımı başvuru sonuç tarihi açıklandı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru işlemleri tamamlandı. Başvuru işlemlerinin sonuçlanmasının ardından adaylar gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, Bekçi alımı başvuru sonuç tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM ve PA Bekçi alımı başvuru sonuçları belli oldu mu 2023?
"Bekçi alımı başvuru sonuç tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM ve PA Bekçi alımı başvuru sonuçları belli oldu mu 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinde yer alacak 1250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı ile ilgili geçtiğimiz günlerde başvurular alınmıştı. 18 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında alınan başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, Bekçi alımı başvuru sonuç tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM ve PA Bekçi alımı başvuru sonuçları belli oldu mu 2023?
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI MI?
1250 ERKEK Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başvuruları 18 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında yapılmıştı. Başvuru yapan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını beklemeye aşladı. Ön başvuru sonuçları ile ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmadı.
BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
2023 yılında yapılması planlanan Bekçilik sınavı için henüz bir tarih kararlaştırılmadı. Başvuruda bulunan adayların ilk turu geçmesinin ardından sınava tabi tutulacak. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.
2023/ 1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI KONTENJANI
S.N. İL PLANLANAN KONTENJAN SAYISI
İSTANBUL 740
İZMİR 100
TEKİRDAĞ 55
MUĞLA 50
VAN 40
DİYARBAKIR 25
GAZİANTEP 15
EDİRNE 15
ISPARTA 15
TUNCELİ 15
IĞDIR 15
YALOVA 15
ARDAHAN 15
MARDİN 15
SİİRT 10
HAKKARİ 10
ŞIRNAK 10
AĞRI 10
ÇANKIRI 10
ÇANAKKALE 10
NEVŞEHİR 10
AKSARAY 10
YOZGAT 10
BİTLİS 10
ERZİNCAN 10
KİLİS 10
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bekçi alımı başvuru sonuç tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM ve PA Bekçi alımı başvuru sonuçları belli oldu mu 2023?
- KPSS 2023 sınavı ne zaman yapılacak? ÖABT GY GK KPSS öğretmenlik sınavı başvuru tarihi açıklandı mı?
- Yeni torba yasanın içeriği ve maddeleri! EYT 5000 gün torba yasada olacak mı? Staj ve çıraklık kapsam dahilinde mi?
- Bu akşam Kabine Toplantısı var mı, yok mu? 27 Mart Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta toplanacak?
- 700 bin işçi dikkat kesildi! %15 refah payı + %45 zam talebi! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri, ücretli öğretmen ve TYP kadro! Kamu işçisi zam...
- 4A, 4B, SSK, Bağ-Kur ZAMLI emekli maaşları ne zaman yatacak? Son dakika: Kesinleşti! Tahsis NO sonu 9,7,5,3,1, 8, 6,4,2,0 olanlar Nisan ayının...
- Dul ve Yetim Aylığı alanlara çifte zam müjdesi! Yüzde 75, 50, 25 hesabı çıktı! En az 5.625 TL maaş ve ikramiye artışı...
- TOKİ İstanbul Merkez ARSA kura Sonuçları | TOKİ İlk Evim Arsam Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ! TOKİ İstanbul müşterek arsa Canlı İzle!
- Yıllardır hepimiz yapıyoruz! Canan Karatay en büyük yanlış dedi! Reçeteyi yazdı: Eğer böyle içerseniz...
- BENZİN FİYATLARI DEĞİŞİYOR! Mazot, LPG ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 27 Mart 2023 Güncel akaryakıt fiyatları
- Gördüğünüz tüm padişah portrelerini unutun! 3 yıl çalışıp baştan çizdiler! Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet...
- YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? 2023 Kitapçık ekranı