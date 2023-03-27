KPSS 2023 sınavı ne zaman yapılacak? ÖABT GY GK KPSS öğretmenlik sınavı başvuru tarihi açıklandı mı?
"KPSS 2023 sınavı ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğretmen atama 2023 Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandıktan sonra vatandaşların gözü KPSS başvuru 2023'e çevrildi. ÖSYM tarafından öğretmenlik sınav başvuruları hakkında açıklama geldi. Peki, KPSS 2023 sınavı ne zaman yapılacak? ÖABT GY GK KPSS öğretmenlik sınavı başvuru tarihi açıklandı mı?
"KPSS 2023 sınavı ne zaman yapılacak? ÖABT GY GK KPSS öğretmenlik sınavı başvuru tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuru ile yeni sınav takvimi paylaştı. Peki, KPSS 2023 sınavı ne zaman yapılacak? ÖABT GY GK KPSS öğretmenlik sınavı başvuru tarihi açıklandı mı?
ÖSYM DUYURDU: KPSS TARİHLERİ BELLİ OLDU!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), kasım ayında paylaştığı 2023 yılı sınav takvimini kısa bir süre sonra kaldırmıştı. Nedeni ise üniversite sınavı ile seçimlerin aynı tarihe denk gelme ihtimaliydi.
ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuru ile yeni sınav takvimi kamuoyu ile paylaşıldı. Güncel takvimle beraber 2023 KPSS sınav tarihleri belli oldu.
2023 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Ersoy açıklamasında, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları için tarihleri de açıkladı.
Buna göre; 2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz tarihinde,
2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 1. oturumu 29 Temmuz tarihinde
2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 2. oturumu 30 Temmuz tarihinde yapılacak.
2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 6 Ağustos tarihinde düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.
ÖSYM Başkanı Ersoy'un konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:
"Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak"
KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KPSS başvuru tarihleri için gözler 2023 ÖSYM sınav takvimine çevrildi.
ÖSYM tarafından KPSS sınav başvuru takvimine yönelik henüz bir duyuru yapılmadı. Tarihler açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.
YKS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ
"2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır. 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar başvurularını, 8 Mart 2023 tarihinde saat 12.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecektir"
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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- KPSS 2023 sınavı ne zaman yapılacak? ÖABT GY GK KPSS öğretmenlik sınavı başvuru tarihi açıklandı mı?
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