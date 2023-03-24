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Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA 2023 Bekçilik sınavı hangi tarihte yapılacak?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.03.2023
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Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA 2023 Bekçilik sınavı hangi tarihte yapılacak?

"Bekçi alımı sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Bekçi alımı sonuçları için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı’ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru işlemleri 18 Ocak'ta başladı, 3 Şubat'ta da sona erdi. Peki, Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvurusunda bulunanların gözü kulağı sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından e- Devlet üzerinden alınan başvuru işlemlerinin sonuçları açıklandı mı? sorusu arama motorlarında hız kazandı. Adaylar, bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunu gündeme taşıyor. İşte, konuya dair son dakika gelişmeler...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçi alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin bekçi alımı başvuru sonuçları ile ilgili duyuru yayımlandığında haberimizde yer vereceğiz.

2023/ 1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI KONTENJANI S.N. İL PLANLANAN KONTENJAN SAYISI İSTANBUL 740

İZMİR 100

TEKİRDAĞ 55

MUĞLA 50

VAN 40

DİYARBAKIR 25

GAZİANTEP 15

EDİRNE 15

ISPARTA 15

TUNCELİ 15

IĞDIR 15

YALOVA 15

ARDAHAN 15

MARDİN 15

SİİRT 10

HAKKARİ 10

ŞIRNAK 10

AĞRI 10

ÇANKIRI 10

ÇANAKKALE 10

NEVŞEHİR 10

AKSARAY 10

YOZGAT 10

BİTLİS 10

ERZİNCAN 10

KİLİS 10

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2023 yılında yapılması planlanan Bekçilik sınavı için henüz bir tarih kararlaştırılmadı. Başvuruda bulunan adayların ilk turu geçmesinin ardından sınava tabi tutulacak. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.

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