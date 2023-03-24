Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA 2023 Bekçilik sınavı hangi tarihte yapılacak?
"Bekçi alımı sonuçları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Bekçi alımı sonuçları için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı’ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru işlemleri 18 Ocak'ta başladı, 3 Şubat'ta da sona erdi. Peki, Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvurusunda bulunanların gözü kulağı sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından e- Devlet üzerinden alınan başvuru işlemlerinin sonuçları açıklandı mı? sorusu arama motorlarında hız kazandı. Adaylar, bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunu gündeme taşıyor. İşte, konuya dair son dakika gelişmeler...
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bekçi alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin bekçi alımı başvuru sonuçları ile ilgili duyuru yayımlandığında haberimizde yer vereceğiz.
2023/ 1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI KONTENJANI S.N. İL PLANLANAN KONTENJAN SAYISI İSTANBUL 740
İZMİR 100
TEKİRDAĞ 55
MUĞLA 50
VAN 40
DİYARBAKIR 25
GAZİANTEP 15
EDİRNE 15
ISPARTA 15
TUNCELİ 15
IĞDIR 15
YALOVA 15
ARDAHAN 15
MARDİN 15
SİİRT 10
HAKKARİ 10
ŞIRNAK 10
AĞRI 10
ÇANKIRI 10
ÇANAKKALE 10
NEVŞEHİR 10
AKSARAY 10
YOZGAT 10
BİTLİS 10
ERZİNCAN 10
KİLİS 10
BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
2023 yılında yapılması planlanan Bekçilik sınavı için henüz bir tarih kararlaştırılmadı. Başvuruda bulunan adayların ilk turu geçmesinin ardından sınava tabi tutulacak. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.
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