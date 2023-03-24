Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA 2023 Bekçilik sınavı hangi tarihte yapılacak?

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2023 yılında yapılması planlanan Bekçilik sınavı için henüz bir tarih kararlaştırılmadı. Başvuruda bulunan adayların ilk turu geçmesinin ardından sınava tabi tutulacak. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.