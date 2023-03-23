Öğretmen atama takvimi açıklandı mı? MEB 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
"Öğretmen atama takvimi açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılında 45 bin yeni öğretmen ataması yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, alım yapılacak öğretmenlerin öncelikli olarak deprem bölgesinde görevlendirileceğini ifade etmişti. Deprem bölgesindeki okullarda ilçe bazlı eğitim faaliyetleri başladı. Peki, Öğretmen atama takvimi açıklandı mı? MEB 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
"Öğretmen atama takvimi açıklandı mı? MEB 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni yılda 45 bin öğretmen çeşitli branş ve kurumlarda göreve başlayacak. Özel eğitim kurumlarında çalışan ve yeni mezun olanlar, atamalara yönelik son durumu merak ediyor. Peki, Öğretmen atama takvimi açıklandı mı? MEB 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
MEB 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı yeni yılda 45 bin öğretmen alımı yapacak. Bununla ilgili eksik kadro ve branşlara yönelik çalışmalar sürüyor. Atama yapılacak kadro ve branş dağılımı belirlendikten sonra kılavuz yayımlanacak.
Kılavuzda öğretmen atama takvimi yer alacak. Atama takvimi içerisinde ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihi, sözlü sınav tarihi, sonuç tarihi, tercih ve sonuçların ilan edileceği tarihler yer alacak.
Öğretmen atama takvimi henüz belli olmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.
BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, daha önce yaptığı açıklamada her atama döneminde öncelik verdikleri bir alan olduğuna işaret etmişti.
2022 yılında okul öncesi eğitime odaklandıklarını ifade eden Özer, sahada sayıyı arttırmak istediklerini vurguladı. Açıklamasının devamında İçişleri Bakanlığı ile bağımlılıklarla mücadele ile ilgili çok ciddi bir seferberlik başlattıklarının altını çizen Özer " Bu çalışmalar rehber öğretmen ihtiyacını da beraberinde getiriyor. O yüzden 2023 öğretmen atamasında rehber öğretmenlerimize öncelik vermeyi planlıyoruz. Hedefimiz her okulda en az bir tane rehber öğretmen olması." dedi.
Branş ve kadro dağılımına ilişkin çalışmalar tamamlandıktan sonra kılavuz yayınlanacak. Yaklaşık 25 bin okulda rehber öğretmen olmadığı biliniyor. Bu sebeple Milli Eğitim Bakanlığının yeni yılda rehber öğretmen atmasına ağırlık vermesi bekleniyor. 2022 yılında 457 rehberlik öğretmen alımı yapıldı.
EN ÇOK ATAMA YAPILAN BRANŞLAR
Milli Eğitim Bakanlığı, ihtiyaca göre öğretmen alımlarına ağırlık veriyor. Geçtiğimiz yıl yapılan alımlar dikkate alındığında en fazla alımların sırasıyla Okul öncesi, özel eğitim, sınıf öğretmenliği, ilköğretim matematik, Din Kültürü ve Ahlak bilgisi, Matematik, Türk Dilli ve Edebiyatı, Türkçe ve İngilizce branşlarına yapıldı.
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