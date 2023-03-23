Öğretmen atama takvimi açıklandı mı? MEB 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, daha önce yaptığı açıklamada her atama döneminde öncelik verdikleri bir alan olduğuna işaret etmişti.

2022 yılında okul öncesi eğitime odaklandıklarını ifade eden Özer, sahada sayıyı arttırmak istediklerini vurguladı. Açıklamasının devamında İçişleri Bakanlığı ile bağımlılıklarla mücadele ile ilgili çok ciddi bir seferberlik başlattıklarının altını çizen Özer " Bu çalışmalar rehber öğretmen ihtiyacını da beraberinde getiriyor. O yüzden 2023 öğretmen atamasında rehber öğretmenlerimize öncelik vermeyi planlıyoruz. Hedefimiz her okulda en az bir tane rehber öğretmen olması." dedi.