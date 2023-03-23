Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman? Bekçi alımı başvuru sonuç duyurusu geldi mi?
"Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı’ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 2023 Yılının 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru işlemleri 18 Ocak'ta başlamış olup 3 Şubat'ta da sona erdi. İşlemlerini tamamlayan binlerce adayın gündeminde şimdi bekçi alımı başvuru sonuçları yer alıyor. Peki, Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman? Bekçi alımı başvuru sonuç duyurusu geldi mi?
"Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman? Bekçi alımı başvuru sonuç duyurusu geldi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da 740, İzmir'de 100, Tekirdağ'da 55 şeklinde devam eden kontenjan sayısı iller bazında açıklanmış olup başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar bekçi alımı sonuçlarını öğrenmek istiyor. Peki, Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman? Bekçi alımı başvuru sonuç duyurusu geldi mi?
2023/ 1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI KONTENJANI S.N. İL PLANLANAN KONTENJAN SAYISI
İSTANBUL 740
İZMİR 100
TEKİRDAĞ 55
MUĞLA 50
VAN 40
DİYARBAKIR 25
GAZİANTEP 15
EDİRNE 15
ISPARTA 15
TUNCELİ 15
IĞDIR 15
YALOVA 15
ARDAHAN 15
MARDİN 15
SİİRT 10
HAKKARİ 10
ŞIRNAK 10
AĞRI 10
ÇANKIRI 10
ÇANAKKALE 10
NEVŞEHİR 10
AKSARAY 10
YOZGAT 10
BİTLİS 10
ERZİNCAN 10
KİLİS 10
BEKÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Bekçi alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır. 18 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında başvuruları alınan 1250 Erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı sonuçları başvuru yapan adaylar tarafından beklenmeye başlandı. Ön başvuru sonuçları ile ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmadı.
BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
2023 yılında yapılması planlanan Bekçilik sınavı için henüz bir tarih kararlaştırılmadı. Başvuruda bulunan adayların ilk turu geçmesinin ardından sınava tabi tutulacak. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.
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- Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman? Bekçi alımı başvuru sonuç duyurusu geldi mi?
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