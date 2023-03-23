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Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman? Bekçi alımı başvuru sonuç duyurusu geldi mi?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.03.2023
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Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman? Bekçi alımı başvuru sonuç duyurusu geldi mi?

"Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı’ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 2023 Yılının 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru işlemleri 18 Ocak'ta başlamış olup 3 Şubat'ta da sona erdi. İşlemlerini tamamlayan binlerce adayın gündeminde şimdi bekçi alımı başvuru sonuçları yer alıyor. Peki, Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman? Bekçi alımı başvuru sonuç duyurusu geldi mi?

"Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman? Bekçi alımı başvuru sonuç duyurusu geldi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da 740, İzmir'de 100, Tekirdağ'da 55 şeklinde devam eden kontenjan sayısı iller bazında açıklanmış olup başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar bekçi alımı sonuçlarını öğrenmek istiyor. Peki, Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman? Bekçi alımı başvuru sonuç duyurusu geldi mi?

2023/ 1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI KONTENJANI S.N. İL PLANLANAN KONTENJAN SAYISI

İSTANBUL 740

İZMİR 100

TEKİRDAĞ 55

MUĞLA 50

VAN 40

DİYARBAKIR 25

GAZİANTEP 15

EDİRNE 15

ISPARTA 15

TUNCELİ 15

IĞDIR 15

YALOVA 15

ARDAHAN 15

MARDİN 15

SİİRT 10

HAKKARİ 10

ŞIRNAK 10

AĞRI 10

ÇANKIRI 10

ÇANAKKALE 10

NEVŞEHİR 10

AKSARAY 10

YOZGAT 10

BİTLİS 10

ERZİNCAN 10

KİLİS 10

BEKÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bekçi alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır. 18 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında başvuruları alınan 1250 Erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı sonuçları başvuru yapan adaylar tarafından beklenmeye başlandı. Ön başvuru sonuçları ile ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2023 yılında yapılması planlanan Bekçilik sınavı için henüz bir tarih kararlaştırılmadı. Başvuruda bulunan adayların ilk turu geçmesinin ardından sınava tabi tutulacak. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.

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