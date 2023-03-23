"Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman? Bekçi alımı başvuru sonuç duyurusu geldi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da 740, İzmir'de 100, Tekirdağ'da 55 şeklinde devam eden kontenjan sayısı iller bazında açıklanmış olup başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar bekçi alımı sonuçlarını öğrenmek istiyor. Peki, Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman? Bekçi alımı başvuru sonuç duyurusu geldi mi?