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POMEM 10 bin polis alımı başvuruları ne zaman? POMEM kadro ve kontenjanlar belli oldu mu?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.03.2023
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POMEM 10 bin polis alımı başvuruları ne zaman? POMEM kadro ve kontenjanlar belli oldu mu?

"POMEM 10 bin polis alımı başvuruları ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Polis Akademisi Başkanlığı adresinden yapılan açıklamada; "Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir. " denildi. Peki, POMEM 10 bin polis alımı başvuruları ne zaman? POMEM kadro ve kontenjanlar belli oldu mu?

"POMEM 10 bin polis alımı başvuruları ne zaman? POMEM kadro ve kontenjanlar belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 29. dönem sınav sonuçları belli oldu. Peki, POMEM 10 bin polis alımı başvuruları ne zaman? POMEM kadro ve kontenjanlar belli oldu mu?

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 29. dönem sınav sonuçları belli oldu. Polis Akademisi Başkanlığınca, üniversite mezunu polis memuru adayı öğrenci alımı için yapılan sınavın sonuçlarına yer verildi.

Adaylar, sınav sonuçlarını, Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" internet sitesinden TC kimlik numaraları ve e-devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek. Sınav sonuçları hakkında ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacak.

POMEM resmi adresinden yapılan sonuç duyurusunda "29. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir. " denildi.

Aynı açıklamada yedek alımlara ilişkin; "Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak olup; yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir. Tüm adaylara ilanen duyurulur." denildi.

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