"POMEM 10 bin polis alımı başvuruları ne zaman? POMEM kadro ve kontenjanlar belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 29. dönem sınav sonuçları belli oldu. Peki, POMEM 10 bin polis alımı başvuruları ne zaman? POMEM kadro ve kontenjanlar belli oldu mu?