Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu mu? MEB personel alımı başvuruları ne zaman?
"MEB personel alımı başvuruları ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bakan Özer tarafından yapılan açıklama sonrasında, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı. Peki, MEB personel alımı başvuruları ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu mu?
"MEB personel alımı başvuruları ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 5 bin personel alımı yapılacağını açıkladı ve branş dağılımını belirtti. Peki, MEB personel alımı başvuruları ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu mu?
5 BİN PERSONEL ALIMI YAPILACAK
Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin personel alımı yapacağız. İstihdam edeceğimiz personelleri öncelikli olarak afet bölgesindeki illerde görevlendireceğiz. Hayırlı olsun." ifadesine yer verdi.
BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Personel istihdamı kapsamında merkez teşkilatına 250 büro personeli, 4 avukat, taşra teşkilatına 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel alınacak.
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Personel istihdamına ilişkin takvim ve başvuru koşulları ilerleyen günlerde ilan edilecek.
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