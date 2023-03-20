"Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman yapılacak? Bekçi alımı 2023 başvuru sonuçları belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinde yer alacak 1250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı ile ilgili geçtiğimiz günlerde başvurular alınmıştı. 18 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında alınan başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman yapılacak? Bekçi alımı 2023 başvuru sonuçları belli oldu mu?