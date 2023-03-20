Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman yapılacak? Bekçi alımı 2023 başvuru sonuçları belli oldu mu?
"Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alacak bekçilik alımı başvuru sonuçları ve sınav tarihi merakla bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruda 1250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağa duyurulmuştu. Peki, Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman yapılacak? Bekçi alımı 2023 başvuru sonuçları belli oldu mu?
"Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman yapılacak? Bekçi alımı 2023 başvuru sonuçları belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinde yer alacak 1250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı ile ilgili geçtiğimiz günlerde başvurular alınmıştı. 18 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında alınan başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman yapılacak? Bekçi alımı 2023 başvuru sonuçları belli oldu mu?
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI MI?
1250 ERKEK Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başvuruları 18 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında yapılmıştı. Başvuru yapan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını beklemeye aşladı. Ön başvuru sonuçları ile ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmadı.
BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
2023 yılında yapılması planlanan Bekçilik sınavı için henüz bir tarih kararlaştırılmadı. Başvuruda bulunan adayların ilk turu geçmesinin ardından sınava tabi tutulacak. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.
2023/ 1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI KONTENJANI
YOZGAT 10
BİTLİS 10
ERZİNCAN 10
KİLİS 10
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